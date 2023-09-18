Хирург объяснил, почему возникает желание похрустеть пальцами

Многие любят похрустеть пальцами, но мало кто знает, что это может быть сигналом серьёзных заболеваний. Об этом рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач, травматолог-ортопед Магомед Микаилов.

По его словам, желание похрустеть появляется, когда у людей слишком сильно нагружается сустав, а жидкость в нём начинает интенсивно колебаться, создавая небольшой газовый пузырёк. Он схлопывается именно в момент хруста. Как рассказал врач, такие пузырьки газа присутствуют у всех людей и находятся в синовиальной жидкости.

Привычка похрустеть никак не опасна для суставов и не провоцирует заболевания, но может являться их симптомом. Особенно если в этот момент человек испытывает болевые ощущения. Это может свидетельствовать о развитии воспаления или разрушении суставов, то есть артрита или артроза соответственно, пояснил медик.

"Кроме того, если вы постоянно испытываете желание похрустеть, то некоторые факторы могут ухудшить здоровье ваших пальцев. Среди них отложение солей, структурные изменения в суставах, вызванные травмами и операциями, неправильное питание, воспаление мышц, курение и злоупотребление алкоголем, врождённые патологии, обычно связанные с нестабильностью положения и аномальной подвижностью фаланг пальцев рук и кистей", — пояснил Микаилов.