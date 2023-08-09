Мануальщик опроверг самый распространённый миф о "хрусте" пальцами

Привычка хрустеть пальцами совсем не так вредна, как принято о ней думать. По словам мануального терапевта Станислава Макеева, во время этого процесса увеличивается подвижность суставов и совсем не важно, чем мы решили похрустеть, — пальцами, коленями или шеей.

"Многие считают, что хруст позволяет массажисту поставить на место позвонок или иную часть тела. Вовсе нет! Хруст означает, что возникший в этой области функциональный блок, ограничивающий подвижность, снят", — пояснил собеседник "Вечерней Москвы".

Вреда, по словам мануального терапевта, от хруста нет никакого. Он увеличивает подвижность суставов, делает пальцы более гибкими, но, правда, ненадолго — всего на пару часов. Чтобы ощутить всю пользу хруста, врач рекомендует заниматься суставной гимнастикой регулярно.