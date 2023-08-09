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9 августа, 14:07

Мануальщик опроверг самый распространённый миф о "хрусте" пальцами

Мануальный терапевт Макеев: "Хрустеть" пальцами не вредно, а полезно

Привычка хрустеть пальцами совсем не так вредна, как принято о ней думать. По словам мануального терапевта Станислава Макеева, во время этого процесса увеличивается подвижность суставов и совсем не важно, чем мы решили похрустеть, — пальцами, коленями или шеей.

"Многие считают, что хруст позволяет массажисту поставить на место позвонок или иную часть тела. Вовсе нет! Хруст означает, что возникший в этой области функциональный блок, ограничивающий подвижность, снят", пояснил собеседник "Вечерней Москвы".

Вреда, по словам мануального терапевта, от хруста нет никакого. Он увеличивает подвижность суставов, делает пальцы более гибкими, но, правда, ненадолго — всего на пару часов. Чтобы ощутить всю пользу хруста, врач рекомендует заниматься суставной гимнастикой регулярно.

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Обложка ©

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Марина Калегина
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