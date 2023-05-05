Названы 4 травмы позвоночника, которые можно получить в зале
Ортопед Бельхамиди назвал травмы позвоночника, которые можно получить в зале
Слишком интенсивные тренировки не только приносят желаемый результат, но и повышают риск травмы позвоночника. Какие упражнения стоит выполнять в спортзале с большей осторожностью, рассказал "Газете.ru" травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди.
Выдерживать силовое воздействие позвоночнику помогает поясничный корсет, и риск получения травмы растёт при внешнем давлении. К таким упражнениям относятся приседания со штангой, становая тяга, мёртвая тяга, жим ногами в тренажёре и прыжки на платформу. Ортопед советует увеличивать нагрузку постепенно, прогревать мышцы перед тренировкой, и следить за техникой выполнения упражнений.
Нестабильное смещение позвонков — самая опасная травма. Оно может привести к повреждению нерва, сильным болям, потере чувствительности в конечностях и обычно требует проведения операции. В ряде случаев помогают мануальная терапия и остеопатия.
Тренировки при слабом мышечном корсете чреваты разрывом межпозвонкового диска. У пострадавшего может образоваться грыжа, но на ранних стадиях её можно вылечить. Ещё одна травма — компрессионный перелом позвонка — возникает при его проседании.
"Особенно осторожными стоит быть людям из группы риска — имеющим нарушения плотности ткани, вызванные остеопорозом или гормональным дисбалансом", — предупредил ортопед.
На первый взгляд, безобидные прыжки или бег также могут повредить позвоночник. Из-за регулярных перегрузок образуются микротрещины, которые приводят к возникновению стресс-перелома. Предотвратить это поможет плавное увеличение нагрузки и достаточное восстановление.
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ТАСС / Сергей Бобылев