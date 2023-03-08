Тренер назвала 6 ошибок фитнес-новичков

Если человек решил заниматься спортом, то приход в тренажёрный зал уже половина дела. Всё самое интересное и по-настоящему сложное начинается именно там. Как правило, фитнес-новички чувствуют себя более опытными в вопросах физической подготовки, чем это есть на самом деле. К сожалению, чаще всего это ведёт к быстрому перегоранию или травмам. Чтобы избежать этого, стоит знать о самых распространённых ошибках новичков. О них в беседе с Лайфом рассказала фитнес-тренер Зарина Абаева. Прежде всего она обратила внимание на отсутствие цели.

Фитнес-тренер Зарина Абаева. Фото © Предоставлено LIFE

"Любой большой путь должен начинаться с осознания того, к чему вы хотите прийти. Хотите ли вы похудеть, стать более спортивным, принять участие в марафоне или другом соревновании? В любом случае вы должны знать, зачем вы пришли в спортзал, и держать это в фокусе своего внимания, особенно в первое время, когда тренировки будут даваться особенно тяжело", — отметила Абаева.

Также новички зачастую игнорируют базовые упражнения, приходя в спортзал с желанием подкачать пресс или убрать лишний жир. В итоге всё внимание люди сосредотачивают только на этих зонах. Однако организм устроен немного сложнее, и прежде всего стоит освоить комплекс базовых упражнений на все основные группы мышц. Именно они помогут сделать тело подтянутым и мускулистым. Следующей ошибкой является отсутствие прогрессивной нагрузки.

"Если ваша цель — похудеть или накачать мышцы, вам не обойтись без постепенного увеличения нагрузки. Постоянное повторение одних и тех же упражнений не даст необходимого прогресса. Как только вы чувствуете, что то или иное упражнение даётся вам легко, слегка увеличьте нагрузку при помощи гантелей или дополнительных весов. Ориентироваться можно на такой несложный принцип: последние пять повторений в одном подходе должны даваться с определённым усилием", — подчеркнула специалист.

Другой распространённой ошибкой является игнорирование собственного прогресса. Человек должен вести дневник тренировок с самых первых занятий, где следует отмечать, какие упражнения он делал, а также количество подходов и повторений. Это позволит не только отследить собственный прогресс, но и стимулировать его, постепенно увеличивая нагрузку. Кроме того, фитнес-новички зачастую игнорируют основные принципы питания.

"Одна из самых больших ошибок, которую можно совершить в начале своего спортивного пути, — не считать количество потребляемых калорий и макронутриентов (белков, жиров, углеводов). Только приняв основные принципы правильного питания, вы поможете организму скорее набрать необходимую мышечную массу и расстаться с лишним весом. Рассчитайте необходимое вам количество калорий, составьте примерное меню на каждый день и уже через полтора-два месяца при условии регулярных тренировок вы заметите, как сильно изменятся ваша физическая форма и внешний вид", — добавила Абаева.

Ещё одной ошибкой является игнорирование помощи тренера. Эксперт заметила, что только наставник сможет отследить, насколько точно человек выполняет упражнения. Кроме того, он поможет подобрать правильный режим тренировок и даст советы по питанию. Если спортивная цель человека достаточно амбициозна, то без помощи профессионала достичь её будет намного сложнее, заключила фитнес-тренер.