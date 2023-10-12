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12 октября, 10:13

В день борьбы с артритом ортопед объяснил, когда без замены сустава уже не обойтись

Врач Гончаров: Без замены сустава нельзя обойтись при переломе шейки бедра

12 октября — Всемирный день борьбы с артритом, он отмечается ежегодно во многих странах по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Это заболевание часто поражает именно суставы коленей, и эффективно устранить неприятные симптомы может эндопротезирование. О том, когда без замены сустава уже не обойтись и стоит ли решаться на операцию, Лайфу рассказал врач – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Евгений Гончаров.

По его словам, операции по замене сустава бывают разные, чаще всего меняют коленный сустав — бывает тотальное эндопротезирование, а бывает частичное, бывает эндопротезирование пателлофеморального сочленения в коленном суставе — мало распространённое в России. Гончаров подчеркнул, что в большинстве случаев оперативное вмешательство направлено на улучшение качества жизни, исключение — это операции после переломов.

Показания к каждой из данных операций — они свои, здесь уже должен разбираться специалист в каждом отдельно взятом случае. Но тем не менее не обойтись без замены сустава можно только при переломе шейки бедра

Евгений Гончаров

травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук

<p><strong style="font-weight: bold;">Показания к каждой из данных операций — они свои, здесь уже должен разбираться специалист в каждом отдельно взятом случае. Но тем не менее не обойтись без замены сустава можно только при переломе шейки бедра</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Показания к каждой из данных операций — они свои, здесь уже должен разбираться специалист в каждом отдельно взятом случае. Но тем не менее не обойтись без замены сустава можно только при переломе шейки бедра</strong></p>

"Конечно, наилучших результатов, согласно данным мировой литературы и нашего опыта, мы достигаем при замене тазобедренного сустава, порой пациенты даже забывают, какой сустав у них был прооперирован", — отметил завотделением травматологии и ортопедии НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского.

В молодом возрасте, как и в любом другом, показанием к замене сустава является невозможность человеком продолжить то качество жизни, которое его устраивает, добавил Гончаров.

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А ранее ортопед Максим Саутин объяснил, что если не долечить плоскостопие в детстве, то проблемы могут всплыть во взрослом возрасте. А состояние стоп напрямую влияет на здоровье коленных и тазобедренных суставов.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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