Невролог назвала упражнения для суставов, которые можно делать даже во время просмотра сериала

С возрастом суставные поверхности изнашиваются, связки становятся менее эластичными, а при физических нагрузках появляется дискомфорт. Отсрочить такие неприятные явления помогут специальные упражнения. О них в беседе с Лайфом рассказала невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Чтобы суставы были крепкими и подвижными, вовсе не нужно изнурять себя долгими тренировками — для суставов это скорее даже вредно. Достаточно 10–15 минут занятий в день. Выполнять упражнения можно прямо с утра, во время обеденного перерыва или вечером — например, за просмотром любимого сериала", — сказал эксперт.

Она указала, что до начала тренировок целесообразно сходить к терапевту. Врач уточнит, есть ли у человека хронические заболевания, проверит работу сердца и назначит базовые анализы крови, которые дадут детальную информацию о состоянии здоровья. Не лишним будет посетить ортопеда, чтобы он порекомендовал при необходимости ортопедические пособия, снижающие нагрузку на суставы во время физической активности.

Перед занятием мышцы нужно "разогреть" в течение 5–10 минут. Для этого нужно плавно, не спеша и без резких движений наклонять корпус, подвигать плечами вверх-вниз, вращать запястьями. Затем перейти к растяжке — это ещё один обязательный этап разминки. Специального оборудования для тренировки суставов не требуется. Дома достаточно кольцевого эспандера, медбола, фитбола и грид-роллера.

"А вот обуви стоит уделить внимание. Как бы ни хотелось заниматься босиком, в домашних тапочках или шлёпанцах, этого делать нельзя. Подойдут кроссовки или кеды с нескользящей подошвой, плотно фиксирующие ногу, с ортопедической стелькой для оптимального распределения нагрузки на стопу", — указала Демьяновская.

Она отметила, что базовые упражнения для суставов — это вращения кистями и руками, круговые движения коленями, подъём ног на 90 градусов, махи ногами из положения лёжа, "велосипед", а также мягкие отжимания от стены. Не стоит тренироваться через боль, и если в ходе занятий появились неприятные ощущения, то нужно прекратить выполнять упражнение. Проблемные суставы лучше сразу защитить бандажом или ортезами.