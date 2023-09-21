Медик рассказала, какие активности могут помочь победить запор

Одна из наиболее частых причин, с которой пациенты обращаются к врачу-гастроэнтерологу, — это запор. Побороть недуг может помочь физическая активность, в том числе гимнастика. Об этом в беседе с Лайфом рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина на Часовой" Алла Неруллина.

"Увеличение регулярной физической активности, такой как ходьба, бег, плавание или йога, помогает стимулировать кишечник и улучшить его перистальтику. В некоторых случаях, когда запор возникает на фоне стресса, можно подключить упражнения, направленные на расслабление и медитацию", — отметила специалист.

Эксперт привела примеры нескольких самых распространённых и несложных упражнений, которые лучше выполнять в утренние часы перед завтраком — натощак или через два часа после еды. Например, упражнение лёжа на спине. Необходимо согнуть ноги в коленях и выполнить движения ногами как при езде на велосипеде. По возможности это нужно повторить до 30 раз.

Также лёжа на спине можно подтянуть колени к животу, ненадолго задержаться в этой позиции и вновь положить вытянутые ноги обратно на кровать. Это стоит повторять до 10 раз. Другое упражнение: сводить и разводить согнутые в коленях ноги по 15–20 раз. Есть и упражнение стоя с руками вдоль туловища: после глубокого выдоха нужно втягивать и надувать живот без вдохов, повторять по пять-восемь раз. Также можно шагать на месте две-три минуты, высоко поднимая колени.

"Упражнения при запоре также можно дополнить самомассажем живота по ходу отделов толстой кишки. Для этого, мягко надавливая рукой на переднюю брюшную стенку, совершайте круговые движения по часовой стрелке не более 10 минут", — добавила специалист.

Она подчеркнула, что комплекс гимнастики и самомассажа противопоказан при: болевом синдроме и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, беременности, повышенном артериальном давлении, а также при наличии пупочной грыжи. Перед началом подобных занятий стоит проконсультироваться с врачом.