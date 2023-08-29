Врач рассказал, какой "букет" проблем со здоровьем получают любители фастфуда

Употребление фастфуда дарит человеку гастроэнтерологический "букет" проблем: вздутие живота, колики, запор, понос, тошнота и изжога. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Употребление фастфуда — прямая дорога к гастроэнтерологу. Вспомните слова бабушек: "Не ешь всухомятку — желудок загубишь". И здесь никакая кока-кола не поможет. С фастфудом это работает как аксиома. Вслед за желудком страдают поджелудочная железа и желчный пузырь", — отметил он в беседе с РИАМО.

Врач подчеркнул, что фастфуд — иллюзия счастья. Он сравнил приём такой пищи с ипотекой от банка, где проценты — это здоровье человека. По мнению Неронова, хороший фастфуд иногда можно продегустировать, но только для гастрономической осведомлённости.