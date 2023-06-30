Врач перечислила продукты, из-за которых мы потеем ещё сильнее

Некоторые продукты повышают холестерин, а это нарушает работу системы кровообращения, влияет на уровень насыщения кислородом головного мозга и, как следствие, приводят к обильному потоотделению. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Если у пациента остро стоит проблема пота, то в комплексной терапии ему придётся скорректировать и меню, отказавшись, как минимум, от полуфабрикатов, соусов и фастфуда.

"Необходимо максимально снизить потребление жиров. Молочные продукты — не выше 2,5%. Исключить колбасы, сосиски, консервы, где много скрытых жиров, а также экстрактивные блюда (с ярким вкусом)", — приводит рекомендации диетолога "Газета.ru".

Различные специи, чеснок, алкоголь и кофе — тоже под запретом. Они активируют симпатическую нервную систему, которая влияет в том числе на потоотделение. Ну, и слишком горячая пища, по словам Людмилы Микитюк, тоже заставляет нас потеть, поэтому блюдам лучше дать остыть.