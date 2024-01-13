Что "не так" с гречкой и почему иностранцы не едят эту пищу богов

Конечно, главная причина, почему гречку уважают в России, — то, какая она сытная и полезная. А если правильно приготовить, то и вкусная. Эта крупа богата сложными углеводами, они насыщают на долгое время. Кроме того, гречка содержит более 50 веществ, необходимых для человека. Только вдумайтесь! Клетчатка, кальций, цинк, фосфор и аминокислоты… Список можно продолжать ещё долго. Но почему у других народов такой любви к этой каше не привилось?

Гречка: жертва плохого имиджа или недооценённая каша? Фото © Shutterstock

Учитывая такой набор, неудивительно, что гречка положительно влияет на здоровье человека, который ест крупу регулярно. Нутрициологи утверждают, что она помогает выводить токсины из организма и улучшает состояние кожи. Есть информация, что даже долгожители часто упоминают гречневую кашу как одно из своих любимых блюд.

Ещё одна причина, почему гречка стала так популярна, это неприхотливость в выращивании. Она не требует особых условий и отлично себя чувствует даже в неблагоприятных почвах, что в итоге делает её дешёвой в производстве. К тому же гречку можно хранить в течение длительного времени: до двух лет — влёгкую! Короче говоря, уже сейчас список получается длинный. Но почему так редко можно встретить гречку за границей, если у неё одни плюсы? Она стала жертвой плохого имиджа.

Почему гречку никто не ест за границей? Фото © Shutterstock

Вкусы разные, и то, что нравится одним, может не понравиться другим. Гречка ценится в Азии, Индии, Непале, а также в Израиле. А вот европейцы и американцы эту крупу в свой рацион не приняли.