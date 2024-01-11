Так ли полезна гречка и диета на ней, как все думают: 6 мифов о волшебной крупе Гречневая диета используется в лечебных целях, для здоровья как образ жизни и для похудения. Вокруг неё много мифов и заблуждений, верить в которые нет никакого смысла. Что же на самом деле это за волшебная крупа такая? 11 января, 14:08 Обложка © Shutterstock

У большинства из нас гречка ассоциируется с детством: когда в детском саду или после него вечером подавали тарелку крупы с молоком и сахаром. Но также гречка была популярным гарниром в семьях, увлекающихся правильным питанием — нередко её добавляют как полезный углевод к мясу или рыбе. Из-за чего у многих сложилась ассоциация: гречка равно похудение. Но так ли это на деле и сколько популярных фактов о крупе всего лишь заблуждение? Лайф попытался разобраться с экспертом.

Гречка способствует быстрому похудению?

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Диета на гречке может способствовать потере веса из-за низкого содержания калорий и высокого содержания белка, но это не универсальное решение для похудения. Стоит помнить, что монодиета всегда приводит к набору веса после её отмены.

Способна ли гречка разрушать жиры?

Считается, что диета на гречке способствует сгоранию жиров. Однако нет научных доказательств, подтверждающих, что крупа имеет свойства, способствующие их ускоренному расщеплению. По словам и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, единственное, что делает гречка, так это налаживает липидный обмен. И то на это нужно длительное время.

Гречка подходит всем — да или нет?

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Несмотря на свои питательные свойства, волшебная крупа не подходит людям с непереносимостью глютена, так как она содержит белок, аналогичный ему. Как рассказывает эксперт, зелёная греча также не подойдёт людям с повышенной свёртываемостью крови и тем, у кого есть патологии пищеварительной системы.

Правда ли, что гречка — залог здорового питания?

Сколько раз вы слышали от знакомых женщин фразу: "Всё, худею! Буду сидеть на одной гречке". Да, такой пищевой режим предлагает некоторые питательные преимущества, но монодиета в течение длительного срока может привести к недостатку важных питательных веществ.

Для здорового питания лучше употреблять зелёную необработанную гречку, в ней больше витаминов. Сама такая крупа и блюда из неё очень полезны и взрослым, и особенно детям Ирина Лялина и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения:

Эксперт продолжает, говоря, что, в отличие от обработанной и прожаренной гречки, в зелёной пророщенной содержится 18 аминокислот, витаминов (A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин), PP (никотиновая кислота)) и минеральных составляющих, необходимых для полноценного функционирования организма.

"Пророщенная зелёная гречка способствует обеспечению высокой сопротивляемости к различным болезням, улучшению костной ткани, укреплению мышечной системы, предотвращает развитие атеросклероза", — рассказывает Лайфу Ирина Лялина. Зелёная крупа также улучшает физические показатели, поэтому её рекомендуется употреблять при физических нагрузках, занятиях фитнесом или спортом.

Гречка — это крупа молодости?

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Гречневая каша способствует увеличенной выработке в организме белка SIRT1, который отвечает за долголетие. Этот белок питает клетки и замедляет старение организма. Также за счёт содержания природных антиоксидантов снижает риск развития злокачественных новообразований.

Можно ли на одной гречке сидеть неделями?

"Гречку целесообразно употреблять не больше одного раза в три дня", — говорит специалист. Лучше всего придерживаться разнообразного и сбалансированного питания, включающего различные виды продуктов, это позволит получить все необходимые питательные вещества. А вот в периодические разгрузочные дни использовать гречневую диету можно.