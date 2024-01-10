Эти 4 рецепта полезных коктейлей помогут вернуть тело в форму после новогодней обжираловки
Чувствуете, что пора восстановить баланс и освежиться после праздничных гуляний? Предлагаем вам несколько полезных рецептов коктейлей, которые помогут почувствовать лёгкость. Начинаем худеть вкусно и без голодовки.
Праздничный период — это всегда переедание и слишком мало активности. Но каникулы закончились, пора выходить из совсем неполезного режима. Если чувствуете, что ваше тело нуждается в перезагрузке и витаминном питании, мы предлагаем четыре полезных рецепта коктейлей. Эти напитки помогут похудеть, восстановить баланс в организме и внести свежесть в вашу жизнь.
1. Зелёный коктейль
Как перезагрузить тело после праздничных гуляний. Фото © Freepik / fabrikasimf
Идеальный выбор для тех, кто стремится сбросить лишний вес и взбодриться. Сочетание огурца, зелёного яблока, сельдерея, шпината, красного перца и имбиря — не только восхитительный вкус, но и богатый источник витаминов А и С. Для достижения максимального эффекта рекомендуют не пить коктейль через трубочку, а есть ложкой!
2. Ягодный микс
4 рецепта коктейлей для восстановления организма после праздников. Фото © Freepik / jcomp
Ягодные смузи помогают замедлить процесс старения и защитить кожу от вредного солнечного излучения. В состав этого коктейля входят черника, вишня, клубника, ростки пшеницы и льняное семя, а также охлажденный йогурт или кефир. Кстати, покупать дорогущие свежие ягоды совсем необязательно — оставшиеся с лета заморозки тоже отлично подойдут! Богатый источник витамина Е и антиоксидантов, коктейль прекрасно укрепляет иммунитет (очень актуально во время эпидемии гриппа и простуды) и стимулирует выработку коллагена.
3. Коктейль с орехами
Коктейли для похудения после зимних праздников и долгих каникул. Фото © Shutterstock
Для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями эксперты советуют присмотреться к этому витаминному смузи. Для приготовления коктейля нужно смешать киви, лимон, апельсин и миндаль, а также добавить абрикос и мёд, если вам не очень нравится кислинка во вкусе. Такой напиток обеспечит организм энергией на весь день и укрепит иммунную систему.
4. Спортивный коктейль
Рецепты коктейлей для витаминного питания после праздников. Фото © Freepik
Если вы активно занимаетесь спортом, то этот коктейль будет идеальным выбором! Сочетание бананов, какао, арахиса, ростков пшеницы, корицы и питьевого йогурта обеспечит организм энергией и укрепит сердечные мышцы. Дополнительно вы можете добавить льняное семя, овсяные отруби, конопляное семя или протеин, чтобы сделать напиток ещё более питательным.
Итак, если хотите перезагрузиться и немного схуднуть после праздников, попробуйте приготовить эти коктейли и пить их вместо ужина или завтрака. Они не только обеспечат необходимыми витаминами и питательными веществами, но и добавят свежести и бодрости в вашу жизнь.
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