Эти 4 рецепта полезных коктейлей помогут вернуть тело в форму после новогодней обжираловки

Праздничный период — это всегда переедание и слишком мало активности. Но каникулы закончились, пора выходить из совсем неполезного режима. Если чувствуете, что ваше тело нуждается в перезагрузке и витаминном питании, мы предлагаем четыре полезных рецепта коктейлей. Эти напитки помогут похудеть, восстановить баланс в организме и внести свежесть в вашу жизнь.

1. Зелёный коктейль

Как перезагрузить тело после праздничных гуляний. Фото © Freepik / fabrikasimf

Идеальный выбор для тех, кто стремится сбросить лишний вес и взбодриться. Сочетание огурца, зелёного яблока, сельдерея, шпината, красного перца и имбиря — не только восхитительный вкус, но и богатый источник витаминов А и С. Для достижения максимального эффекта рекомендуют не пить коктейль через трубочку, а есть ложкой!

2. Ягодный микс

4 рецепта коктейлей для восстановления организма после праздников. Фото © Freepik / jcomp

Ягодные смузи помогают замедлить процесс старения и защитить кожу от вредного солнечного излучения. В состав этого коктейля входят черника, вишня, клубника, ростки пшеницы и льняное семя, а также охлажденный йогурт или кефир. Кстати, покупать дорогущие свежие ягоды совсем необязательно — оставшиеся с лета заморозки тоже отлично подойдут! Богатый источник витамина Е и антиоксидантов, коктейль прекрасно укрепляет иммунитет (очень актуально во время эпидемии гриппа и простуды) и стимулирует выработку коллагена.

3. Коктейль с орехами

Коктейли для похудения после зимних праздников и долгих каникул. Фото © Shutterstock

Для укрепления иммунитета и борьбы с инфекциями эксперты советуют присмотреться к этому витаминному смузи. Для приготовления коктейля нужно смешать киви, лимон, апельсин и миндаль, а также добавить абрикос и мёд, если вам не очень нравится кислинка во вкусе. Такой напиток обеспечит организм энергией на весь день и укрепит иммунную систему.

4. Спортивный коктейль

Рецепты коктейлей для витаминного питания после праздников. Фото © Freepik

Если вы активно занимаетесь спортом, то этот коктейль будет идеальным выбором! Сочетание бананов, какао, арахиса, ростков пшеницы, корицы и питьевого йогурта обеспечит организм энергией и укрепит сердечные мышцы. Дополнительно вы можете добавить льняное семя, овсяные отруби, конопляное семя или протеин, чтобы сделать напиток ещё более питательным.