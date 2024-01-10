5 советов, как вернуться в рабочий график в январе и не сойти с ума
Начните трудиться с лёгкостью! После праздников возвращение к рабочему графику может быть сложным, если не знать определённых хитростей. Собрали пять лайфхаков, которые точно помогут.
Новогодние каникулы — это время веселья и отдыха. Но, когда праздники заканчиваются и наступает время возвращаться к работе, мало кто из нас бежит в офис отдохнувший и весёлый. Неудивительно, ведь так сложно восстановить рабочий ритм и не потерять сосредоточенность во время зимних праздников. Вот пять простых советов, которые помогут вам вернуться в рабочий график и не сойти с ума.
1. Возвращаемся постепенно
Как в январе начать работать продуктивно после новогодних каникул? Фото © Shutterstock
Не пытайтесь сразу же втянуться в утомительный рабочий график после долгих каникул. Дайте себе время на постепенную адаптацию. Начните с небольших задач и постепенно увеличивайте рабочую нагрузку. Это поможет вашему мозгу и телу привыкнуть к новому режиму.
2. Составляем распорядок заранее
Организация времени — ключевой фактор для успешного возвращения к работе. Создайте распорядок дня, в котором выделите конкретное время и для работы, и для отдыха, и для личных дел. Придерживайтесь этого графика и позвольте себе выделить достаточно времени на досуг. Это не блажь, а необходимость.
3. Помогаем себе сосредоточиться
Как вернуться в рабочий режим после Нового года: 5 спасительных лайфхаков. Фото © Shutterstock
После долгих каникул в первые дни сложно сосредоточиться на работе. Попробуйте использовать методы, помогающие вам сконцентрироваться и повысить продуктивность. Например, разделите свои задачи на небольшие и думайте о каждой по отдельности. Также можно воспользоваться помощью музыки для концентрации. В такие дни все средства хороши.
4. Не забываем о здоровье
Возвращение к работе может быть физически и эмоционально напряжённым. Позаботьтесь о своём здоровье, чтобы обошлось без сюрпризов. Желательно в первые дни заниматься спортом активнее, ведь здоровое тело и ум помогут лучше справляться не только с рабочими задачами, но и со стрессом, который они вызывают.
5. Награждаем себя
И снова в офисе: как правильно влиться в рабочий режим. Фото © Shutterstock
Не забывайте использовать награды за достижения и прогресс в работе. Установите небольшие цели и, когда их достигнете, хвалите себя! Это поможет сохранить мотивацию и позитивный настрой.
Вернуться в рабочий график после новогодних каникул может быть сложно, но с помощью этих пяти полезных советов вы сможете справиться с этой задачей без последствий! Главное — относиться к себе с заботой и не пытаться рваться с места в карьер.
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