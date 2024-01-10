5 советов, как вернуться в рабочий график в январе и не сойти с ума

Новогодние каникулы — это время веселья и отдыха. Но, когда праздники заканчиваются и наступает время возвращаться к работе, мало кто из нас бежит в офис отдохнувший и весёлый. Неудивительно, ведь так сложно восстановить рабочий ритм и не потерять сосредоточенность во время зимних праздников. Вот пять простых советов, которые помогут вам вернуться в рабочий график и не сойти с ума.

1. Возвращаемся постепенно

Как в январе начать работать продуктивно после новогодних каникул? Фото © Shutterstock

Не пытайтесь сразу же втянуться в утомительный рабочий график после долгих каникул. Дайте себе время на постепенную адаптацию. Начните с небольших задач и постепенно увеличивайте рабочую нагрузку. Это поможет вашему мозгу и телу привыкнуть к новому режиму.

2. Составляем распорядок заранее

Организация времени — ключевой фактор для успешного возвращения к работе. Создайте распорядок дня, в котором выделите конкретное время и для работы, и для отдыха, и для личных дел. Придерживайтесь этого графика и позвольте себе выделить достаточно времени на досуг. Это не блажь, а необходимость.

3. Помогаем себе сосредоточиться

Как вернуться в рабочий режим после Нового года: 5 спасительных лайфхаков. Фото © Shutterstock

После долгих каникул в первые дни сложно сосредоточиться на работе. Попробуйте использовать методы, помогающие вам сконцентрироваться и повысить продуктивность. Например, разделите свои задачи на небольшие и думайте о каждой по отдельности. Также можно воспользоваться помощью музыки для концентрации. В такие дни все средства хороши.

4. Не забываем о здоровье

Возвращение к работе может быть физически и эмоционально напряжённым. Позаботьтесь о своём здоровье, чтобы обошлось без сюрпризов. Желательно в первые дни заниматься спортом активнее, ведь здоровое тело и ум помогут лучше справляться не только с рабочими задачами, но и со стрессом, который они вызывают.

5. Награждаем себя

И снова в офисе: как правильно влиться в рабочий режим. Фото © Shutterstock

Не забывайте использовать награды за достижения и прогресс в работе. Установите небольшие цели и, когда их достигнете, хвалите себя! Это поможет сохранить мотивацию и позитивный настрой.