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10 января, 14:00

5 советов, как вернуться в рабочий график в январе и не сойти с ума

Начните трудиться с лёгкостью! После праздников возвращение к рабочему графику может быть сложным, если не знать определённых хитростей. Собрали пять лайфхаков, которые точно помогут.

Новогодние каникулы — это время веселья и отдыха. Но, когда праздники заканчиваются и наступает время возвращаться к работе, мало кто из нас бежит в офис отдохнувший и весёлый. Неудивительно, ведь так сложно восстановить рабочий ритм и не потерять сосредоточенность во время зимних праздников. Вот пять простых советов, которые помогут вам вернуться в рабочий график и не сойти с ума.

1. Возвращаемся постепенно

Как в январе начать работать продуктивно после новогодних каникул? Фото © Shutterstock

Как в январе начать работать продуктивно после новогодних каникул? Фото © Shutterstock

Не пытайтесь сразу же втянуться в утомительный рабочий график после долгих каникул. Дайте себе время на постепенную адаптацию. Начните с небольших задач и постепенно увеличивайте рабочую нагрузку. Это поможет вашему мозгу и телу привыкнуть к новому режиму.

2. Составляем распорядок заранее

Организация времени — ключевой фактор для успешного возвращения к работе. Создайте распорядок дня, в котором выделите конкретное время и для работы, и для отдыха, и для личных дел. Придерживайтесь этого графика и позвольте себе выделить достаточно времени на досуг. Это не блажь, а необходимость.

3. Помогаем себе сосредоточиться

Как вернуться в рабочий режим после Нового года: 5 спасительных лайфхаков. Фото © Shutterstock

Как вернуться в рабочий режим после Нового года: 5 спасительных лайфхаков. Фото © Shutterstock

После долгих каникул в первые дни сложно сосредоточиться на работе. Попробуйте использовать методы, помогающие вам сконцентрироваться и повысить продуктивность. Например, разделите свои задачи на небольшие и думайте о каждой по отдельности. Также можно воспользоваться помощью музыки для концентрации. В такие дни все средства хороши.

4. Не забываем о здоровье

Возвращение к работе может быть физически и эмоционально напряжённым. Позаботьтесь о своём здоровье, чтобы обошлось без сюрпризов. Желательно в первые дни заниматься спортом активнее, ведь здоровое тело и ум помогут лучше справляться не только с рабочими задачами, но и со стрессом, который они вызывают.

5. Награждаем себя

И снова в офисе: как правильно влиться в рабочий режим. Фото © Shutterstock

И снова в офисе: как правильно влиться в рабочий режим. Фото © Shutterstock

Не забывайте использовать награды за достижения и прогресс в работе. Установите небольшие цели и, когда их достигнете, хвалите себя! Это поможет сохранить мотивацию и позитивный настрой.

Вернуться в рабочий график после новогодних каникул может быть сложно, но с помощью этих пяти полезных советов вы сможете справиться с этой задачей без последствий! Главное — относиться к себе с заботой и не пытаться рваться с места в карьер.

5 простых способов прийти в форму после новогодних праздников
5 простых способов прийти в форму после новогодних праздников
Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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