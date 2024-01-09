5 простых способов прийти в форму после новогодних праздников
Салаты с майонезом, шампанское и десерты оставили неизгладимый отпечаток? Пора брать себя в руки и приводить в форму после многочисленных застолий. Не переживайте, мы вам поможем!
Январские каникулы оставляют после себя не только яркие впечатления и много фотографий, но и сбившийся режим, отёки и пару-тройку лишних килограммов. Самое время оценить масштаб трагедии и начать восстановительные процедуры. Рассказываем, как вернуться к нормальной жизни после праздников без мучений и самобичеваний.
1. Начните ложиться спать вовремя
Эти простые способы помогут похудеть после новогодних праздников. Фото © Shutterstock
Известно, что, отправляясь спать под утро, да ещё и после бокала-другого, мы получаем короткий и сбивчивый сон. Как результат — разбитое состояние в течение дня, а также неизбежный удар по фигуре. Когда мы спим, организм вырабатывает гормон, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна.
2. Пейте больше воды
Жареное, солёное, салаты с майонезом, алкоголь и газировка — всё это нарушило водный баланс вашего организма. Рекомендуем после праздников наладить питьевой режим. Во-первых, это поможет не переедать и вернуться к привычному режиму питания. Во-вторых, вы восстановите водно-солевой баланс. Правильнее всего начинать утро со стакана воды натощак, он поможет запустить пищеварительную систему. То же правило и в течение дня: выпейте стакан воды минут за 20 до обеда, тогда вам не захочется взять дополнительную порцию горячего или десерт.
3. Больше гуляйте по зимнему парку
Как быстро вернуться в форму после новогодних каникул. Фото © Shutterstock
Физическая активность — один из важнейших аспектов на пути к похудению. Несколько лишних килограммов легко убрать, всего лишь больше двигаясь. В идеале надо стремиться к тому, чтобы в день проходить около 10 000 шагов (примерно 7 км). Также достаточно энергозатратны разнообразные зимние активности. Кроме того, вспоминаем про данное себе обещание после наступления Нового года делать утреннюю зарядку и наконец сходить на растяжку или йогу.
4. Сходите в баню
Уменьшить объёмы поможет баня или сауна. Большое количество алкоголя приводит к задержке жидкости, а парение способствует избавлению организма от отёков. Это один из самых эффективных способов очищения и оздоровления. В бане мы избавляемся от омертвевших клеток кожи, стимулируем работу сальных и потовых желёз, что приводит к выведению токсинов и шлаков. Банный пар способствует улучшению обменных процессов, насыщению тканей кислородом, укрепляет иммунную систему. Не забываем и о приятном: баня улучшает психологическое состояние.
5. Наладьте питание
Эти секреты помогут вам стать снова стройными после январских праздников. Фото © Shutterstock
Воздержитесь от жёсткой голодовки в первую неделю. Многие люди (особенно молодые девушки), встав утром 1-го числа на весы, с ужасом смотрят на цифры и немедленно подвергают себя тяжелейшей диете. Это очень большой стресс для организма, который впоследствии может привести только к большему стрессу и попыткам "заесть" его, а также к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Начните с постепенной нормализации питания — так вы вернее достигнете результата.
Максимально включите в рацион сырые фрукты и овощи: наешьтесь мандаринов на целую зиму, а также побольше злаковых и бобовых культур, свежих молочных продуктов, морепродуктов. Особенно полезны будут молочные продукты, содержащие пробиотики. Исключите продукты, содержащие консерванты. Сюда входят практически все копчёности, большая часть колбас, ветчина, консервированная продукция. Придерживайтесь этих правил, и через пару недель вы будете выглядеть на все сто!
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