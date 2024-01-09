5 простых способов прийти в форму после новогодних праздников

Январские каникулы оставляют после себя не только яркие впечатления и много фотографий, но и сбившийся режим, отёки и пару-тройку лишних килограммов. Самое время оценить масштаб трагедии и начать восстановительные процедуры. Рассказываем, как вернуться к нормальной жизни после праздников без мучений и самобичеваний.

1. Начните ложиться спать вовремя

Эти простые способы помогут похудеть после новогодних праздников. Фото © Shutterstock

Известно, что, отправляясь спать под утро, да ещё и после бокала-другого, мы получаем короткий и сбивчивый сон. Как результат — разбитое состояние в течение дня, а также неизбежный удар по фигуре. Когда мы спим, организм вырабатывает гормон, который противостоит инсулину и нормализует обмен веществ. Именно поэтому, вернувшись в рабочий график, важно в первую очередь нормализовать режим сна.

2. Пейте больше воды

Жареное, солёное, салаты с майонезом, алкоголь и газировка — всё это нарушило водный баланс вашего организма. Рекомендуем после праздников наладить питьевой режим. Во-первых, это поможет не переедать и вернуться к привычному режиму питания. Во-вторых, вы восстановите водно-солевой баланс. Правильнее всего начинать утро со стакана воды натощак, он поможет запустить пищеварительную систему. То же правило и в течение дня: выпейте стакан воды минут за 20 до обеда, тогда вам не захочется взять дополнительную порцию горячего или десерт.

3. Больше гуляйте по зимнему парку

Как быстро вернуться в форму после новогодних каникул. Фото © Shutterstock

Физическая активность — один из важнейших аспектов на пути к похудению. Несколько лишних килограммов легко убрать, всего лишь больше двигаясь. В идеале надо стремиться к тому, чтобы в день проходить около 10 000 шагов (примерно 7 км). Также достаточно энергозатратны разнообразные зимние активности. Кроме того, вспоминаем про данное себе обещание после наступления Нового года делать утреннюю зарядку и наконец сходить на растяжку или йогу.

4. Сходите в баню

Уменьшить объёмы поможет баня или сауна. Большое количество алкоголя приводит к задержке жидкости, а парение способствует избавлению организма от отёков. Это один из самых эффективных способов очищения и оздоровления. В бане мы избавляемся от омертвевших клеток кожи, стимулируем работу сальных и потовых желёз, что приводит к выведению токсинов и шлаков. Банный пар способствует улучшению обменных процессов, насыщению тканей кислородом, укрепляет иммунную систему. Не забываем и о приятном: баня улучшает психологическое состояние.

5. Наладьте питание

Эти секреты помогут вам стать снова стройными после январских праздников. Фото © Shutterstock

Воздержитесь от жёсткой голодовки в первую неделю. Многие люди (особенно молодые девушки), встав утром 1-го числа на весы, с ужасом смотрят на цифры и немедленно подвергают себя тяжелейшей диете. Это очень большой стресс для организма, который впоследствии может привести только к большему стрессу и попыткам "заесть" его, а также к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Начните с постепенной нормализации питания — так вы вернее достигнете результата.