Так ли неотразимы были эти 7 красавиц древности на самом деле: правда или миф

Клеопатра, Елизавета Петровна и Лиля Брик — этих женщин объединяет слава об их красоте. И, кажется, она не имеет под собой достаточных оснований. Давайте узнаем, какими же "красотками" были эти знаменитости на самом деле.

Клеопатра, 69–30 гг. до н.э.

Фото © Wikimedia / Louis le Grand

Легендарная царица Египта покоряла мужчин пачками, но, судя по всему, дело вовсе не в красоте. До истины докопалась кембриджский египтолог Салли Энн Эштон.

Она изучила монеты с изображениями Клеопатры и репродукции храмовых барельефов, а потом воссоздала облик правительницы на компьютере. Получилась полноватая, коренастая, невысокая женщина с крупным носом, тонкими губами и маленькими глазами. Теперь вы знаете, какие дамы нравились римским цезарям.

Софья Палеолог, 1455–1503 гг.

Фото © Wikimedia / Shakko

Византийская княжна Софья неспроста приглянулась русскому царю Ивану Третьему. Придворные восхищались её бездонными глазами, молочно-белой кожей и тёмными волосами. И она родила Ивану 12 детей — значит, как минимум была недурна собой.

Но учёные реконструировали её внешность, и к Ивану возникли вопросы. Выяснилось, что Софья была невысокой полноватой женщиной с грубыми чертами лица.

Её вес — вероятно, от частых родов — в какой-то момент добрался до отметки 100 кг. Плюс ко всему над верхней губой красовались чёрные усики: такое сейчас тоже не носят.

Елизавета Тюдор, 1533–1603 гг.

Фото © Wikimedia / National Portrait Gallery

Английская королева Елизавета слыла иконой стиля и красоты: она носила тонны косметики и роскошных нарядов. О том, что скрывалось под ними, знали только самые близкие. Истинный облик правительницы воссоздал британский художник Мэтт Коллишоу.

В 29 лет Елизавета перенесла тяжёлую болезнь: она облысела, а её лицо покрылось оспинами. Поэтому королева выходила к людям только с толстым слоем грима и в парике.

А ещё она и дня не могла прожить без сладкого. Её зубы почернели и стали источать неприятный запах. Придворным ничего не оставалось, как красить свои зубы сажей.

Елизавета Петровна, 1709–1762 гг.

Фото © Wikimedia / korolev.msk.ru

В юности младшая дочь Петра Первого была стройной высокой девушкой. Но тяжёлая жизнь монарха в конце концов наложила отпечаток на её внешность.

Елизавета набрала вес, стала скрывать второй подбородок. С красивых дам она срывала наряды и сбривала волосы, чтобы они не могли составить ей конкуренцию.

Портреты императрицы писали по шаблону, и отходить от него было себе дороже. Но часть её "натуральных" изображений всё же сохранилась: по ним и удалось составить правильное впечатление об облике Елизаветы.

Жозефина Богарне, 1763–1814 гг.

Фото © Wikimedia / Web Gallery of Art

Возлюбленная Наполеона Бонапарта завоевала его сердце точно не внешностью. Хотя современники восхваляли её руки и плечи, остальные части тела Жозефины были далеки от идеала.

Например, у неё были очень плохие зубы и дурно пахло изо рта. Но сам Наполеон писал ей из походов, чтобы не мылась до его приезда: видимо, его привлекало что-то другое.

Свои недостатки Жозефина умело скрывала нарядами и украшениями. И главной цели она добилась, ведь Бонапарт умер с её именем на устах.

Матильда Кшесинская, 1872–1971 гг.

Фото © Wikimedia / Gennady Smakov

В скандальных фильмах о похождениях Матильды при дворе её играют миловидные актрисы. На деле внешность балерины была далека от совершенства.

Она была невысокой, коренастой и не слишком симпатичной. Проблему решали богатые наряды, но сейчас такой номер уже не пройдёт.

Впрочем, у Матильды были другие сильные стороны — уверенность в себе и даже дерзость, которые и помогали ей в общении с царской семьёй.

Лиля Брик, 1891–1978 гг.

Фото © Wikimedia / fanread.ru

Лиля была музой самого Маяковского — и поэта не смущало даже участие в любовном треугольнике. При этом её внешность воспринимали неоднозначно: кто-то называл её красавицей, другие писали о её заурядности.

Мужчины восхищались глазами и губами Брик, а женщины писали о её "наглом взгляде" и излишней худобе. Кроме того, Лилю критиковали за крашенные волосы и "истасканное лицо".

