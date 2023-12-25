Ди Каприо поздравил Казахстан с восстановлением популяции сайгаков

Американский актёр Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с успешным восстановлением популяции сайгаков. Он обратился к властям страны в Instagram*. Как отметил обладатель "Оскара", ещё в 2005 году численность сайгаков составляла 48 тысяч особей, а сейчас их количество увеличилось до 1,9 миллиона. В Красной книге эти животные теперь стоят в категории "близкие к уязвимому положению", а не "находящиеся под угрозой исчезновения".

"Поздравляю Правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учёными — яркий пример успешного сохранения природы путём совместных усилий", — написал он у себя в соцсети.

А ранее российские учёные насчитали 134 нерпы в акватории Финского залива, что означает увеличение численности популяции, так как ещё десять лет назад этих ластоногих было здесь около 100. Речь идёт о балтийских кольчатых нерпах, которых 50 лет назад насчитывалось в заливе 34 тысячи.