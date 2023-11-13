Контрабандисты пытались вывезти из России в Китай кости тигра и рога сайгака
Таможенники Дальнего Востока пресекли вывоз костей тигра и рогов сайгака в КНР
На Дальнем Востоке пресечена контрабанда рогов сайгака и костей амурских тигров. Обложка © t.me / ФТС России
На Дальнем Востоке сотрудники таможни пресекли попытку вывезти на территорию Китая 400 килограммов рогов сайгака и костей амурских тигров. Об этом Лайфу рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС), напомнив, что животные занесены в Красную книгу РФ.
На Дальнем Востоке пресечена контрабанда рогов сайгака и костей амурских тигров. Фото © t.me / ФТС России
На Дальнем Востоке пресечена контрабанда рогов сайгака и костей амурских тигров. Фото © t.me / ФТС России
На Дальнем Востоке пресечена контрабанда рогов сайгака и костей амурских тигров. Фото © t.me / ФТС России
На Дальнем Востоке пресечена контрабанда рогов сайгака и костей амурских тигров. Фото © t.me / ФТС России
Два автомобиля злоумышленников были задержаны возле Биробиджана. В них обнаружено 20 картонных коробок с рогами сайгака, а также сумка с костями двух амурских тигров. На допросе нарушители признались, что хотели доставить груз в нейтральные воды Амура и перегрузить его на китайский катер.
Следователи выяснили, что в преступную группу входили как россияне, так и граждане КНР. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению", "Контрабанда особо ценных диких животных, совершённая группой лиц по предварительному сговору". Задержаны двое подозреваемых, устанавливаются остальные участники группировки.
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