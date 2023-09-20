Россиянину грозит 7 лет за возвращение из Баку в часах Rolex за 3,5 млн

Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Домодедово нашли незадекларированные часы Rolex у прилетевшего из Баку россиянина. Теперь ему грозит статья, сообщила пресс-служба ФТС.





"Инспекторы остановили в "зелёном коридоре" 63-летнего россиянина, который перевозил на руке дорогостоящие часы. Мужчина объяснил, что получил их в подарок и не знал о том, что люксовое изделие нужно декларировать", — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Экспертиза часов показала, что механические детали выполнены из золота 750-й пробы, а стоимость аксессуара — порядка 3,5 миллиона рублей. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров, статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

ФТС напоминает, что без внесения в декларацию в Россию можно ввозить самолётом товары стоимостью до 10 тысяч евро и массой не более 50 килограммов. Если эти нормы превышаются, то пассажир обязан пройти "красный коридор" и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.