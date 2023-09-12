Россиянину грозит 7 лет за попытку провезти из Индии 25 кг украшений с бриллиантами и жемчугом
ФТС: В Домодедово нашли в багаже пассажира 25 кг незадекларированных украшений
Изъятые у прилетевшего из Индии в Москву мужчины ювелирные украшения. Обложка © T.me / ФТС России | ProТаможню
В московском аэропорту Домодедово у прилетевшего из Индии мужчины сотрудники таможенной службы нашли 25 килограммов незадекларированных ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Пассажира задержали в "зелёном коридоре" аэропорта. Во время осмотра его багажа таможенники обнаружили разложенные по пакетам украшения, включая целые комплекты подвесок, колец и серёжек. Экспертиза показала, что вся эта красота была изготовлена недавно и сделана из серебра 925-й пробы с инкрустацией бриллиантами и жемчугом. Общую стоимость груза оценивают в 4,5 миллиона рублей.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. В отношении задержанного могут завести уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.
А 6 сентября таможенники в Домодедово обнаружили у летевшей из Дубая пассажирки незадекларированные часы с бриллиантами стоимостью семь миллионов рублей. 52-летняя женщина тоже попалась при осмотре багажа.