Россиянину грозит 7 лет за попытку провезти из Индии 25 кг украшений с бриллиантами и жемчугом

В московском аэропорту Домодедово у прилетевшего из Индии мужчины сотрудники таможенной службы нашли 25 килограммов незадекларированных ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Пассажира задержали в "зелёном коридоре" аэропорта. Во время осмотра его багажа таможенники обнаружили разложенные по пакетам украшения, включая целые комплекты подвесок, колец и серёжек. Экспертиза показала, что вся эта красота была изготовлена недавно и сделана из серебра 925-й пробы с инкрустацией бриллиантами и жемчугом. Общую стоимость груза оценивают в 4,5 миллиона рублей.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. В отношении задержанного могут завести уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.