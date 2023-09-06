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6 сентября, 13:19

Женщина пыталась провезти из Дубая часы с бриллиантами за 7 млн, но попалась в Домодедово

ФТС: В Домодедово таможня нашла незадекларированные часы за 7 млн рублей

<p>Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

В московском аэропорту Домодедово таможенники обнаружили у летевшей из Дубая пассажирки незадекларированные часы с бриллиантами стоимостью семь миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщила пресс-служба ФТС.

Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Фото предоставлено Лайфу

Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Фото предоставлено Лайфу

Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Фото предоставлено Лайфу

Незадекларированные часы Chopard за 7 млн рублей. Фото предоставлено Лайфу

По данным службы, 52-летняя женщина попалась при осмотре багажа. В ходе проверки чемодана инспекторы заметили фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Chopard, которые пассажирка предусмотрительно надела на руку. Однако это не спасло её от взора бдительных сотрудников — пришлось снимать аксессуар и предъявлять к таможенному контролю.

Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. Эксперты оценили часики не менее чем в семь миллионов рублей. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, по которой пассажирке грозит от трёх до семи лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Мужчина привёз из Лондона в Москву элитные часы за 4,5 млн рублей и попался таможенникам

Мужчина привёз из Лондона в Москву элитные часы за 4,5 млн рублей и попался таможенникам

Ранее Лайф рассказывал об оригинальном способе контрабандиста въехать в Россию вместе с люксовыми часами Rolex общей стоимостью 10 миллионов рублей. Предприимчивый пассажир из Дубая примотал их скотчем к животу и ногам, однако всё равно попался таможенникам в Татарстане.

Николь Вербер
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