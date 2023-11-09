Американскому бизнесмену помешали вывезти из России пушистую контрабанду

Домодедовские таможенники не дали вывезти в США краснокнижного котёнка сервала. Как рассказали в пресс-службе ФТС России, экзотического хищника по поддельным документам пытался увезти к себе на родину 37-летний американский бизнесмен.

Иностранца остановили на "зелёном" коридоре в аэропорту Домодедово. Мужчина достал из сумки для переноски животных трёхмесячного котёнка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы Египетская мау. Он пояснил, что занимается продажей животных, но у таможенников закрались сомнения насчёт достоверности документов. Экспертиза показала, что сервал подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, этот хищник занесён в международную Красную книгу. В связи с этим для перемещения такого животного через таможенную границу ЕАЭС необходимо спецразрешение, которого у американца как раз и не было. Также было установлено, что стоимость кошки превышает 300 тысяч рублей.

В отношении бизнесмена возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений), ему грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости конфискованного животного.

"В настоящее время маленький хищник находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ему обеспечен необходимый уход и правильное питание", — говорится в сообщении надзорного ведомства.