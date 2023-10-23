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23 октября, 09:41

Гражданину Китая грозит семь лет тюрьмы за попытку вывезти из РФ золото в пауэрбанке

Гражданин Китая пытался незаконно вывезти из России 266 граммов золота

<p>В Благовещенске таможенники нашли у гражданина Китая золото, которое он пытался незаконно вывезти на родину. Обложка © <a href="https://customs.gov.ru/press" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФТС России</a></p>

В Благовещенске таможенники нашли у гражданина Китая золото, которое он пытался незаконно вывезти на родину. Обложка © ФТС России

Благовещенские таможенники обнаружили около 266 граммов золота у 35-летнего гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти его на родину. В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) рассказали Лайфу, что мужчина спрятал драгметалл внутри портативного зарядного устройства.

Благовещенские таможенники обнаружили около 266 граммов золота у 35-летнего гражданина Китая. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мужчина планировал отбыть на теплоходе в город Хэйхэ, однако при сканировании его багажа с помощью рентгена инспекторы выявили в полости мобильного зарядного устройства (Power Bank) металлизированный песок жёлтого цвета", — указали в ФТС.

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Мужчину опросили, и он признался, что перевозит драгоценные металлы. Экспертиза показала, что найденный у него песок состоит из частиц золота и серебра общим весом 266 граммов. Это считается крупным размером для данной категории товаров. Гражданин Китая добавил, что он знал о запрете вывоза драгметаллов. Именно поэтому он намеренно спрятал золото. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что сотрудники ФТС задержали в Химках 35-летнего контрабандиста, наладившего незаконный бизнес по продаже мужского гормона — тестостерона. Посылка из Китая была досмотрена в одном из пунктов экспресс-доставки, внутри оказались три серых фольгированных пакета.

Илья Суриков
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