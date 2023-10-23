Гражданину Китая грозит семь лет тюрьмы за попытку вывезти из РФ золото в пауэрбанке

Благовещенские таможенники обнаружили около 266 граммов золота у 35-летнего гражданина Китая, который пытался незаконно вывезти его на родину. В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) рассказали Лайфу, что мужчина спрятал драгметалл внутри портативного зарядного устройства.

Благовещенские таможенники обнаружили около 266 граммов золота у 35-летнего гражданина Китая. Видео © Предоставлено Лайфу

"Мужчина планировал отбыть на теплоходе в город Хэйхэ, однако при сканировании его багажа с помощью рентгена инспекторы выявили в полости мобильного зарядного устройства (Power Bank) металлизированный песок жёлтого цвета", — указали в ФТС.

Мужчину опросили, и он признался, что перевозит драгоценные металлы. Экспертиза показала, что найденный у него песок состоит из частиц золота и серебра общим весом 266 граммов. Это считается крупным размером для данной категории товаров. Гражданин Китая добавил, что он знал о запрете вывоза драгметаллов. Именно поэтому он намеренно спрятал золото. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.