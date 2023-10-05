В России задержали инженера-контрабандиста, который отправил в США военную продукцию на миллионы

Российские таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который наладил канал контрабанды военной продукции. Мужчина отправил в страны Европы, США и Японию более 500 посылок на сумму 31 миллион рублей. Об этом Лайфу рассказали в Федеральной таможенной службе.

"Оперативники установили, что двое жителей Москвы создали интернет-магазин, через который в течение двух лет продавали товары военного назначения российского и советского образца. Организатор преступной схемы покупал на российских интернет-площадках военную продукцию и отправлял заказчикам за рубеж", — рассказали в ФТС.

Военная продукция, которую контрабандой за границу отправлял инженер ОПК. Фото © ФТС России

Военная продукция, которую контрабандой за границу отправлял инженер ОПК. Фото © ФТС России

В контрабандном списке были жилеты транспортные модульные, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари. При этом в некоторые посылки вкладывались записки с заявлениями против проведения специальной военной операции на Украине.

В квартирах, машине и загородных домах злоумышленника при обыске нашли ту самую продукцию военного назначения, коллекцию книг по немецкой технике времён ВОВ и модели танков с нацистской символикой.