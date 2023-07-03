Появилось видео с немецкими минами, перехваченными при отправке из Москвы в США

Найденные в посылке на таможне в Москве два подозрительных предмета оказались корпусами противопехотных мин без взрывателя. Разоблачающие кадры публикует ФТС.

Мины, изъятые таможенниками Москвы. Видео © t.me / ФТС России

"Находку времён Второй мировой войны помог выявить рентген аппарат. Опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. В документах отправитель указал, что посылает уличные ретро-фонари", — отметили в ведомстве.

Мины, изъятые таможенниками Москвы. Фото © t.me / ФТС России

Мины, изъятые таможенниками Москвы. Фото © t.me / ФТС России

При тщательном изучении выяснилось, что снаряды выпущены немецким предприятием, а сама посылка отправлялась в США. Сейчас её изъяли, полиция проводит проверку. Предстоит выяснить обстоятельства и детали случившегося.