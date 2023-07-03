Лайф снял на видео обстановку у почтовой таможни в Москве, где в посылке нашли две мины
Из здания почтовой таможни в Москве эвакуировали 210 человек из-за мин в посылке
В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое у Центральной почтовой таможни в Москве. По уточнённой информации, там нашли две мины в посылке. Ранее сообщалось об одной.
Обстановка у здания Центральной почтовой таможни в Москве, где в посылке нашли две мины. Видео © LIFE
Как пишет SHOT, из здания в Краснопрудном переулке эвакуировали 210 человек. Сейчас подозрительную находку исследуют сапёры.
Ранее Лайф писал, что аэропорт Волгограда проверяют после анонимного письма об "угрозе взрыва". Послание пришло в редакцию одного из местных СМИ.
LIFE