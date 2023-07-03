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3 июля, 11:57

Лайф снял на видео обстановку у почтовой таможни в Москве, где в посылке нашли две мины

Из здания почтовой таможни в Москве эвакуировали 210 человек из-за мин в посылке

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое у Центральной почтовой таможни в Москве. По уточнённой информации, там нашли две мины в посылке. Ранее сообщалось об одной.

Обстановка у здания Центральной почтовой таможни в Москве, где в посылке нашли две мины. Видео © LIFE

Как пишет SHOT, из здания в Краснопрудном переулке эвакуировали 210 человек. Сейчас подозрительную находку исследуют сапёры.

Ранее Лайф писал, что аэропорт Волгограда проверяют после анонимного письма об "угрозе взрыва". Послание пришло в редакцию одного из местных СМИ.

В телебашне Останкино объявлена срочная эвакуация из-за "угрозы взрыва"

В телебашне Останкино объявлена срочная эвакуация из-за "угрозы взрыва"

Обложка ©

LIFE

Никита Никонов
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