В телебашне Останкино объявлена срочная эвакуация из-за "угрозы взрыва"

Неизвестные сообщили о повторной угрозе взрыва в Останкинской телебашне. По информации телеграм-канала Mash, о минировании телецентра на улице Академика Королёва сообщил по телефону анонимный абонент.

Всех посетителей и работников телецентра организованно эвакуируют. Полиция обследует здание, на место направляются кинологи.