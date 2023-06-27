В телебашне Останкино объявлена срочная эвакуация из-за "угрозы взрыва"
Из Останкинской башни эвакуируют людей из-за звонка о минировании
Неизвестные сообщили о повторной угрозе взрыва в Останкинской телебашне. По информации телеграм-канала Mash, о минировании телецентра на улице Академика Королёва сообщил по телефону анонимный абонент.
Всех посетителей и работников телецентра организованно эвакуируют. Полиция обследует здание, на место направляются кинологи.
Накануне неизвестные также сообщили по телефону о минировании главной телевизионной башни страны, сотрудников эвакуировали. После осмотра Останкинской башни угрозы не обнаружили.
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ТАСС / Сергей Карпухин