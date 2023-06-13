Обиженный на шутки игрок Stalcraft устроил массовое "минирование" в Подмосковье

С номера 22-летнего молодого человека поступили звонки о "минировании" восьми зданий в подмосковном Дмитрове. Он утверждает, что это сделал его партнёр по онлайн-игре, который обиделся на шутки.

Как сообщает SHOT, молодые люди играли в Stalcraft. В какой-то момент один из них начал шутить про мать другого. По словам "шутника", оскорблённый игрок решил отомстить ему. Он якобы взломал его телефон и начал звонить в различные учреждения и требовать пять миллионов рублей, иначе он будто бы взорвёт колледж, банк, детские сады и школы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто звонил с номера геймера. Им предстоит понять, на самом ли деле сообщения поступали от некоего оскорблённого игрока.