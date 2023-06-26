Сотрудников Останкинской башни в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании
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В Москве эвакуируют сотрудников и посетителей Останкинской башни. Всё дело в угрозе взрыва, пишет телеграм-канал SHOT.
О минировании главной телевизионной башни страны по телефону сообщили неизвестные. Сейчас к месту направляются кинологи. Другие подробности пока не известны.
Ранее Лайф рассказывал, как в Карелии житель города Сегежи "заминировал" местный кинотеатр. Только вместо бомбы у него оказался пакет с куриными крылышками и туалетной бумагой.