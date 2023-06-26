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26 июня, 17:48

Сотрудников Останкинской башни в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

<p>Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве эвакуируют сотрудников и посетителей Останкинской башни. Всё дело в угрозе взрыва, пишет телеграм-канал SHOT.

О минировании главной телевизионной башни страны по телефону сообщили неизвестные. Сейчас к месту направляются кинологи. Другие подробности пока не известны.

Ранее Лайф рассказывал, как в Карелии житель города Сегежи "заминировал" местный кинотеатр. Только вместо бомбы у него оказался пакет с куриными крылышками и туалетной бумагой.

В строительном мусоре в московской промзоне нашли снаряд

В строительном мусоре в московской промзоне нашли снаряд

Максим Плетнёв
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