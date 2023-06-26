Сотрудников Останкинской башни в Москве эвакуируют из-за сообщения о минировании

В Москве эвакуируют сотрудников и посетителей Останкинской башни. Всё дело в угрозе взрыва, пишет телеграм-канал SHOT.

О минировании главной телевизионной башни страны по телефону сообщили неизвестные. Сейчас к месту направляются кинологи. Другие подробности пока не известны.