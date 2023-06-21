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21 июня, 11:05

В строительном мусоре в московской промзоне нашли снаряд

SHOT: В Москве в строительном мусоре нашли снаряд

В московской промзоне "Курьяново" во время проведения строительных работ нашли снаряд. По данным SHOT, его обнаружили в кузове грузовика, где находились обломки демонтажа конструкций возле Курьяновских очистных сооружений.

Работы временно приостановлены, на место выехали сапёры.

Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

Жительница Смоленска во время ремонта в квартире нашла 50-летнюю гранату

Ранее возле Московского технологического колледжа нашли две мины и взрыватель. Учебное заведение эвакуировали, а полиция оцепила район.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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