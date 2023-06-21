В строительном мусоре в московской промзоне нашли снаряд
SHOT: В Москве в строительном мусоре нашли снаряд
В московской промзоне "Курьяново" во время проведения строительных работ нашли снаряд. По данным SHOT, его обнаружили в кузове грузовика, где находились обломки демонтажа конструкций возле Курьяновских очистных сооружений.
Работы временно приостановлены, на место выехали сапёры.
Ранее возле Московского технологического колледжа нашли две мины и взрыватель. Учебное заведение эвакуировали, а полиция оцепила район.
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