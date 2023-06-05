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5 июня, 16:11

Житель Карелии "заминировал" кинотеатр куриными крыльями и туалетной бумагой

Житель города Сегежи в Карелии заявил, что "заминировал" местный кинотеатр. По данным SHOT, на деле начинкой "взрывчатки" оказались куриные крылья и туалетная бумага. Тем не менее против лжеминёра возбуждено реальное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до пяти лет колонии.

Как пишет телеграм-канал, неизвестный мужчина оставил на сиденье в кинотеатре пакет и заявил, что здание сейчас взлетит на воздух. Зрителей эвакуировали и вызвали кинологов, которые и нашли "куриную бомбу": в пакете лежали копчёные крылышки, восемь рулонов туалетной бумаги и 100-рублёвая купюра.

Лжеминёром оказался 47-летний местный житель. Сейчас он задержан, его мотивы выясняются.

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А в мае в Махачкале задержали 17-летнего лжеминёра, который терроризировал школы и суды. Выяснилось, что он отправил 40 ложных сообщений в городские учреждения, а его действия курировал наставник из-за границы. На подростка завели уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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