Житель Карелии "заминировал" кинотеатр куриными крыльями и туалетной бумагой

Житель города Сегежи в Карелии заявил, что "заминировал" местный кинотеатр. По данным SHOT, на деле начинкой "взрывчатки" оказались куриные крылья и туалетная бумага. Тем не менее против лжеминёра возбуждено реальное уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ему грозит до пяти лет колонии.

Как пишет телеграм-канал, неизвестный мужчина оставил на сиденье в кинотеатре пакет и заявил, что здание сейчас взлетит на воздух. Зрителей эвакуировали и вызвали кинологов, которые и нашли "куриную бомбу": в пакете лежали копчёные крылышки, восемь рулонов туалетной бумаги и 100-рублёвая купюра.

Лжеминёром оказался 47-летний местный житель. Сейчас он задержан, его мотивы выясняются.