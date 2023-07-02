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2 июля, 18:56

Аэропорт Волгограда проверяют после анонимного письма об "угрозе взрыва"

Сотрудники силовых ведомств организовали проверку в аэропорту Волгограда после поступившего в редакцию местного СМИ письма с угрозой взрыва.

"В редакцию пришло письмо, они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту", — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасии Голодовой.

Об эвакуации находящихся в аэропорту пассажиров информации пока нет. Согласно табло авиарейсов на сайте воздушной гавани, все запланированные на ближайшие сутки перелёты осуществляются по расписанию.

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В начале недели в столичной телебашне Останкино была объявлена срочная эвакуация из-за звонка о минировании. Такое же сообщение появилось за день до этого, но в обоих случаях угрозы не обнаружили.

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Международный аэропорт Волгограда

Ирина Фальке
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