Аэропорт Волгограда проверяют после анонимного письма об "угрозе взрыва"
Сотрудники силовых ведомств организовали проверку в аэропорту Волгограда после поступившего в редакцию местного СМИ письма с угрозой взрыва.
"В редакцию пришло письмо, они сообщили в органы. Проводится проверка в аэропорту", — приводит ТАСС комментарий пресс-секретаря ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасии Голодовой.
Об эвакуации находящихся в аэропорту пассажиров информации пока нет. Согласно табло авиарейсов на сайте воздушной гавани, все запланированные на ближайшие сутки перелёты осуществляются по расписанию.
В начале недели в столичной телебашне Останкино была объявлена срочная эвакуация из-за звонка о минировании. Такое же сообщение появилось за день до этого, но в обоих случаях угрозы не обнаружили.