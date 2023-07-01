Стрелявший в аэропорту Кишинёва мужчина скрывался от следствия

Мужчина, который открыл стрельбу в кишинёвском аэропорту, скрывался от следствия, которое ведётся в его родном Таджикистане. О деталях сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый также может быть причастен к похищению 23 июня 2023 года в Душанбе первого заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева.

"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является гражданин Таджикистана, <…> который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза", — указано в сообщении Генпрокуратуры Таджикистана.