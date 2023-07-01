Стрелявший в аэропорту Кишинёва мужчина скрывался от следствия
Прокуратура Таджикистана: Стрелявший в аэропорту Кишинёва скрывался от следствия
Мужчина, который открыл стрельбу в кишинёвском аэропорту, скрывался от следствия, которое ведётся в его родном Таджикистане. О деталях сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый также может быть причастен к похищению 23 июня 2023 года в Душанбе первого заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева.
"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является гражданин Таджикистана, <…> который после совершения данного преступления бежал в Республику Молдова через Турцию, чтобы в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза", — указано в сообщении Генпрокуратуры Таджикистана.
Напомним, вечером 30 июня пассажир открыл стрельбу в аэропорту Кишинёва. Он застрелил пограничника, одного гражданского и забаррикадировался в здании. Авиасообщение было приостановлено. К настоящему моменту опасного пассажира задержали.
ТАСС / Вадим Денисов