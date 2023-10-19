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19 октября, 08:16

Контрабандист наладил бизнес по продаже "чудо-средства" для качков, но был пойман

Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) задержали в подмосковных Химках 35-летнего контрабандиста, наладившего незаконный бизнес по продаже мужского гормона — тестостерона. Как рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства, посылка из Китая была досмотрена в одном из пунктов экспресс-доставки, внутри оказались три серых фольгированных пакета без маркировки.

Распаковка посылки с тестостероном подмосковными таможенниками. Видео © ФТС России

Как выяснила экспертиза, в них — более трёх килограммов порошкообразного сильнодействующего вещества "тестостерон энантат", являющегося сложным эфиром тестостерона. В бодибилдинге это один из самых популярных стероидов для набора мышечной массы. Оказалось, что мужчина регулярно получал таким образом крупные партии, после чего дробил их на мелкие дозы и рассылал по России посредством службы экспресс-доставки.

  • Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России
    Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России
  • Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России
    Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России
  • Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России
    Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России

Подмосковные таможенники задержали контрабандиста, продающего тестостерон. Фото © ФТС России

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Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ группой лиц по предварительному сговору" (п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). К слову, химчанин неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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А сотрудники Благовещенской таможни обнаружили у 49-летней уроженки Китая буквально драгоценные трусы, в которые были вшиты слитки золота и серебра на 2,2 миллиона рублей. Общая масса металлов — почти 439 граммов. Женщину поместили под арест, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

ФТС России

Матвей Константинов
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