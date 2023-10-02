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2 октября, 15:41

Российские таможенники нашли незаконные драгоценные трусы на 2 миллиона

Вшитые в трусы слитки золота нашли таможенники у гражданки КНР в Благовещенске

Сотрудники Благовещенской таможни обнаружили у 49-летней уроженки Китая в прямом смысле драгоценные трусы: в бельё были вшиты слитки золота и серебра на 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, во время досмотра таможенники нащупали у женщины в нижней части тела две странные "выпуклости", которые оказались двумя слитками, вшитыми в трусы. Их отправили на экспертизу, которая установила содержание драгметаллов — золота и серебра — общей массой почти 439 граммов.

Женщина объяснила, что получила указание от неизвестного мужчины перевезти драгоценности из России в КНР. Ничего лучше, чем вшить слитки в нижнее бельё, она не придумала. Сейчас гражданка КНР находится под арестом, ей грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов".

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Российские таможенники остановили армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее

А ранее самые дорогие кроссовки страны изъяты в Приморье: почти 500 тысяч рублей пытался вывезти из России гражданин Китая, а спрятать деньги он решил под стельками.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Александра Вишнякова
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