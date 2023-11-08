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8 ноября, 13:45

Россиянке помешали вывезти в Финляндию редкую книгу сказок, изданную в 1913 году

Карельские таможенники пресекли вывоз в Финляндию редкой "Золотой книги сказок"

<p>"Золотая книга сказок всех стран и народов", которую россиянка хотела тайно вывезти в Финляндию. Обложка © <a href="https://sztu.customs.gov.ru/news/document/499569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления</a></p>

"Золотая книга сказок всех стран и народов", которую россиянка хотела тайно вывезти в Финляндию. Обложка © Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Карельские таможенники помешали россиянке нелегально вывезти в Финляндию редкую "Золотую книгу сказок всех стран и народов". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска Вяртсиля.

Россиянке помешали вывезти в Финляндию книгу сказок, изданную в 1913 году. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По данным телеканала, при выезде из России жительница Карелии не задекларировала печатное издание и не предоставила разрешительных документов на его вывоз. Экспертиза показала, что книга была издана в Москве в 1913 году и относится к категории культурных ценностей. В отношении россиянки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее Лайф сообщал, что гражданин Китая пытался незаконно вывезти из России 266 грамм золота. Как уточнили в пресс-службе ФТС, иностранец спрятал драгметалл внутри портативного зарядного устройства.

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Наталья Исакова
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