Россиянке помешали вывезти в Финляндию редкую книгу сказок, изданную в 1913 году
Карельские таможенники пресекли вывоз в Финляндию редкой "Золотой книги сказок"
"Золотая книга сказок всех стран и народов", которую россиянка хотела тайно вывезти в Финляндию. Обложка © Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Карельские таможенники помешали россиянке нелегально вывезти в Финляндию редкую "Золотую книгу сказок всех стран и народов". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", инцидент произошёл на автомобильном пункте пропуска Вяртсиля.
Россиянке помешали вывезти в Финляндию книгу сказок, изданную в 1913 году. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По данным телеканала, при выезде из России жительница Карелии не задекларировала печатное издание и не предоставила разрешительных документов на его вывоз. Экспертиза показала, что книга была издана в Москве в 1913 году и относится к категории культурных ценностей. В отношении россиянки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений).
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