Россиянке помешали вывезти в Финляндию редкую книгу сказок, изданную в 1913 году

По данным телеканала, при выезде из России жительница Карелии не задекларировала печатное издание и не предоставила разрешительных документов на его вывоз. Экспертиза показала, что книга была издана в Москве в 1913 году и относится к категории культурных ценностей. В отношении россиянки возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по статье 16.3 КоАП (несоблюдение запретов и ограничений).