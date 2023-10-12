Петербургские учёные сообщили о восстановлении популяции нерп в Финском заливе

Российские учёные насчитали 134 нерпы в акватории Финского залива, что означает увеличение численности популяции, так как ещё десять лет назад этих ластоногих было здесь около 100. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Речь идёт о балтийских кольчатых нерпах, которых 50 лет назад насчитывалось в заливе 34 тысячи. Шансы вернуть такие показатели сейчас есть. В этом году учёные смогли сделать огромное число фотоснимков животных, имеющих индивидуальный рисунок, чтобы это помогло в будущем следить за их количеством. При этом делать кадры осенью гораздо проще, так как с наступлением холодов нерпы выбираются на камни.

"В тёплое время нерпа находится практически всё время в воде, на берег активно не выходит, это бывает только весной в период линьки. Поэтому наше фотографирование было привязано к весеннему периоду сразу после линьки. Осенью, когда вода остывает, они опять ложатся на камни", — пояснил научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Верёвкин.