Петербургские рыбаки спасли обессиленную скопу, занесённую в Красную книгу
В Выборгском районе Санкт-Петербурга рыбаки спасли скопу, редкую краснокнижную птицу, которая сама вышла к людям за помощью. Телеканал "Санкт-Петербург" показал видео.
Рыбаки спасли скопу в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Скопа была обессиленной и явно голодной. Питается птица только рыбой, поэтому рыбаки смогли накормить её, после чего приняли решение передать на осмотр специалистам. Скопу отвезли в госпиталь для птиц в Санкт-Петербурге. Биолог Павел Глазков отметил, что при осмотре пернатая не оказала сопротивления.
Ветеринары определили, что птица молодая, травм у неё нет, однако в организме нашли множество болезнетворных бактерий, которые и могли вызвать ухудшение состояния. Лечить скопу будут с помощью антибиотиков.
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