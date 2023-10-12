Петербургские рыбаки спасли обессиленную скопу, занесённую в Красную книгу

В Выборгском районе Санкт-Петербурга рыбаки спасли скопу, редкую краснокнижную птицу, которая сама вышла к людям за помощью. Телеканал "Санкт-Петербург" показал видео.

Рыбаки спасли скопу в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Скопа была обессиленной и явно голодной. Питается птица только рыбой, поэтому рыбаки смогли накормить её, после чего приняли решение передать на осмотр специалистам. Скопу отвезли в госпиталь для птиц в Санкт-Петербурге. Биолог Павел Глазков отметил, что при осмотре пернатая не оказала сопротивления.

Ветеринары определили, что птица молодая, травм у неё нет, однако в организме нашли множество болезнетворных бактерий, которые и могли вызвать ухудшение состояния. Лечить скопу будут с помощью антибиотиков.