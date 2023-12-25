Стало известно решение по уголовному делу против Киркорова, "нокаутировавшего" охранника
Полиция отказалась возбуждать дело против Киркорова, толкнувшего охранника
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова, который толкнул со сцены охранника в "Крокус сити холле", сообщил SHOT.
Материалы дела сегодня отправили в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки решения ОМВД "Павшино". Судмедэкспертиза показала, что у охранника после падения со сцены была разорвана таранно-малоберцовая связка, однако травма не представляла угрозу для жизни.
Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © T.me / SHOT
Напомним, что ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Киркоров шёл за кулисы, когда охранник преградил ему дорогу из-за отсутствия у музыканта специального пропуска, в результате чего артист грубо оттолкнул его. У пострадавшего диагностировали растяжение связок голеностопа. Секьюрити подал заявление в полицию. Как писал Лайф, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев