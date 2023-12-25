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25 декабря, 14:46
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Стало известно решение по уголовному делу против Киркорова, "нокаутировавшего" охранника

Полиция отказалась возбуждать дело против Киркорова, толкнувшего охранника

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова, который толкнул со сцены охранника в "Крокус сити холле", сообщил SHOT.

Материалы дела сегодня отправили в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки решения ОМВД "Павшино". Судмедэкспертиза показала, что у охранника после падения со сцены была разорвана таранно-малоберцовая связка, однако травма не представляла угрозу для жизни.

Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © T.me / SHOT

Адвокат Киркорова объяснил, почему певец не понесёт наказания за "нокаут" охранника
Адвокат Киркорова объяснил, почему певец не понесёт наказания за "нокаут" охранника

Напомним, что ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Киркоров шёл за кулисы, когда охранник преградил ему дорогу из-за отсутствия у музыканта специального пропуска, в результате чего артист грубо оттолкнул его. У пострадавшего диагностировали растяжение связок голеностопа. Секьюрити подал заявление в полицию. Как писал Лайф, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Мышляева
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