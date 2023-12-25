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25 декабря, 12:04

Адвокат Киркорова объяснил, почему певец не понесёт наказания за "нокаут" охранника

SHOT: Ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уладили ещё в сентябре

Певец Филипп Киркоров не понесёт наказания за инцидент с охранником, которого он столкнул со сцены "Крокус сити холла" 27 сентября. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил правозащитник Александр Добровинский.

Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © T.me / SHOT

По его словам, в том же месяце с певцом встретился следователь, с которым они обсудили детали происшествия, после чего стороны договорились между собой.

О сентябрьском "нокауте", по мнению правозащитника, вспомнили, чтобы очернить народного артиста России после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Однако певцу всё равно ничего не грозит, резюмировал Добровинский.

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Напомним, что ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Киркоров шёл за кулисы, когда охранник преградил ему дорогу из-за отсутствия у музыканта специального пропуска, в результате чего артист грубо оттолкнул его. У пострадавшего диагностировали растяжение связок голеностопа. Секьюрити подал заявление в полицию. Как писал Лайф, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Белкин / "Бизнес Online"

Ян Поланин
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