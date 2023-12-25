Адвокат Киркорова объяснил, почему певец не понесёт наказания за "нокаут" охранника

Певец Филипп Киркоров не понесёт наказания за инцидент с охранником, которого он столкнул со сцены "Крокус сити холла" 27 сентября. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил правозащитник Александр Добровинский.

Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © T.me / SHOT

По его словам, в том же месяце с певцом встретился следователь, с которым они обсудили детали происшествия, после чего стороны договорились между собой.

О сентябрьском "нокауте", по мнению правозащитника, вспомнили, чтобы очернить народного артиста России после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Однако певцу всё равно ничего не грозит, резюмировал Добровинский.