Адвокат Киркорова объяснил, почему певец не понесёт наказания за "нокаут" охранника
SHOT: Ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уладили ещё в сентябре
Певец Филипп Киркоров не понесёт наказания за инцидент с охранником, которого он столкнул со сцены "Крокус сити холла" 27 сентября. Об этом телеграм-каналу SHOT заявил правозащитник Александр Добровинский.
Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © T.me / SHOT
По его словам, в том же месяце с певцом встретился следователь, с которым они обсудили детали происшествия, после чего стороны договорились между собой.
О сентябрьском "нокауте", по мнению правозащитника, вспомнили, чтобы очернить народного артиста России после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Однако певцу всё равно ничего не грозит, резюмировал Добровинский.
Напомним, что ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Киркоров шёл за кулисы, когда охранник преградил ему дорогу из-за отсутствия у музыканта специального пропуска, в результате чего артист грубо оттолкнул его. У пострадавшего диагностировали растяжение связок голеностопа. Секьюрити подал заявление в полицию. Как писал Лайф, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца.
ТАСС / Алексей Белкин / "Бизнес Online"