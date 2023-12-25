Киркорову грозит участь Ефремова за "нокаут" охранника со сцены ради Ани Лорак
Киркорову грозит четыре месяца ареста за сброс охранника со сцены в "Крокусе"
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин
Певцу Филиппу Киркорову грозит арест сроком до четырёх месяцев за причинение лёгких телесных повреждений сотруднику охраны "Крокус сити холла". По информации SHOT, у сброшенного артистом со сцены мужчины диагностировано растяжение связок голеностопа.
Филипп Киркоров сталкивает охранника со сцены в "Крокус сити холле". Видео © t.me / SHOT
Как стало известно каналу, ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак 27 сентября. Киркоров спешил из зала за кулисы к звёздной подруге. Дорогу ему преградил охранник из-за отсутствия у музыканта специального пропуска. Поп-король счёл за лучшее не говорить, а действовать, поэтому просто оттолкнул вставшего на пути секьюрити. А тот подал на артиста заявление в полицию. Пострадавшему охраннику оказывает помощь правозащитный центр "Сорок сороков". По инкриминируемой певцу статье в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде ареста на четыре месяца, исправительных работ или штрафа.
Напомним, Лайф уже сообщал, что Киркоров столкнул охранника со сцены концертного зала. В поступившей ранее информации речь шла о тяжёлом вреде здоровью мужчины и травме спины.