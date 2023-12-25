Киркорову грозит участь Ефремова за "нокаут" охранника со сцены ради Ани Лорак

Как стало известно каналу, ситуация произошла после юбилейного концерта певицы Ани Лорак 27 сентября. Киркоров спешил из зала за кулисы к звёздной подруге. Дорогу ему преградил охранник из-за отсутствия у музыканта специального пропуска. Поп-король счёл за лучшее не говорить, а действовать, поэтому просто оттолкнул вставшего на пути секьюрити. А тот подал на артиста заявление в полицию. Пострадавшему охраннику оказывает помощь правозащитный центр "Сорок сороков". По инкриминируемой певцу статье в российском законодательстве предусмотрено наказание в виде ареста на четыре месяца, исправительных работ или штрафа.