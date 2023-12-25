Киркоров повторил легендарный скандал с "розовой кофточкой", нокаутировав охранника со сцены

Российский певец Филипп Киркоров во время крупного концерта в красногорском "Крокус сити холле" толкнул охранника так, что тот получил серьёзные травмы при падении. Пострадавший уже заявил в полицию и намерен добиться справедливости, а само происшествие было записано на видео.

Филипп Киркоров толкает охранника со сцены "Крокус сити холла". Видео © t.me / Царьград ТВ

На кадрах, опубликованных "Царьградом", можно увидеть, как Киркоров с явным намерением сталкивает со сцены охранника, вероятно, из-за того, что тот стоял у певца на пути. После музыкант обернулся и бросил поверженному мужчине пару слов, скорее всего "ласковых". Охраннику потребовалась госпитализация, врачи диагностировали у него травму спины, он обратился с заявлением в полицию.

К слову, это даже за неделю не последний скандал с Киркоровым. Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, на которую раздетыми заявились многие звёзды, в том числе и Филипп Киркоров.