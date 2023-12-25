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25 декабря, 10:01

Киркоров повторил легендарный скандал с "розовой кофточкой", нокаутировав охранника со сцены

Киркоров столкнул со сцены охранника на концерте в Красногорске

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Филипп Киркоров во время крупного концерта в красногорском "Крокус сити холле" толкнул охранника так, что тот получил серьёзные травмы при падении. Пострадавший уже заявил в полицию и намерен добиться справедливости, а само происшествие было записано на видео.

Филипп Киркоров толкает охранника со сцены "Крокус сити холла". Видео © t.me / Царьград ТВ

На кадрах, опубликованных "Царьградом", можно увидеть, как Киркоров с явным намерением сталкивает со сцены охранника, вероятно, из-за того, что тот стоял у певца на пути. После музыкант обернулся и бросил поверженному мужчине пару слов, скорее всего "ласковых". Охраннику потребовалась госпитализация, врачи диагностировали у него травму спины, он обратился с заявлением в полицию.

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К слову, это даже за неделю не последний скандал с Киркоровым. Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе "Мутабор" прошла "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, на которую раздетыми заявились многие звёзды, в том числе и Филипп Киркоров.

Ещё одна скандальная ситуация произошла на концерте в Казахстане в прошлом году, где артист за неизвестную провинность хлестал по лицу своего зрителя. Ну а одной из самых заметных его выходок стал внезапный конфликт с журналисткой Ириной Ароян 20 мая 2004 года, после которого она говорила, что на репутации певца можно ставить крест. Фраза Киркорова в её адрес: "Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон" стала широко известной. Происшествие вызвало значительный общественный резонанс, получило самое широкое освещение в средствах массовой информации и привело к возбуждению против певца уголовного дела и судебному разбирательству.

Юрий Лысенко
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