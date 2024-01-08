Образы в стиле "Санты-Барбары" вернутся в моду в 2024 году, рассказала стилист

В 2024 году модными вновь станут яркие вещи, вдохновлённые знаменитым телесериалом "Санта-Барбара". Об этом рассказала стилист-имиджмейкер Марина Медведь.

По её словам, главной модной фишкой года станут откровенность и сексуальность, ведь в моду вернулись яркие нулевые: низкая посадка, укороченные топы, яркие аксессуары, прозрачные ткани, кружево и стразы.

"На смену "тихой роскоши" (old money — минимализма в стиле потомственных аристократов) 2023 года приходит роскошь "громкая": в моду вернулись образы конца 1980-х и начала 1990-х, вдохновлённые сериалами "Династия" и "Санта-Барбара", — объяснила Медведь в беседе с Ura.ru, добавив, что былая популярность вернётся и к одежде с широким плечом, приталенным кроем и объёмными аксессуарами.

При этом цветовая палитра 2024 года будет мягкой. Главным цветом в новом году стал нежно-персиковый, а вместе с ним — оттенки жёлтого, оранжевого и коричневого. Кроме того, в моду войдут разные тона синего, голубого и зелёного, отметила эксперт.