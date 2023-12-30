В 2024-м такое наденут только дамы без вкуса: 5 ужасных трендов из 2010-го

Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же картиной: тренд, считавшийся модным и классным, канул в Лету. Но, несмотря на то, что сейчас на пике популярности винтаж и ретро, эти пять тенденций из 2010 года считаются полнейшей безвкусицей. Как говорится, снимите это немедленно.

1. Элементы нижнего белья напоказ

Какие 5 трендов из 2010-го нельзя носить в 2024 году. Фото © Freepik / alexvolot

Когда-то было круто хвастаться торчащей лямкой от лифчика или кокетливо выглядывающей ниточкой стрингов из-под джинсов. Но в последние годы модные тренды становятся всё более минималистичными и утончёнными. Стиль стремится к более скромному и элегантному виду, поэтому пытаться привлечь к себе внимание в 2024 году с помощью видного нижнего белья — безвкусица.

2. Широкие пояса поверх платьев и туник

В 2010-х годах широкие пояса, надеваемые поверх платьев и туник, были ну очень популярными. Однако сейчас такой аксессуар вполне заслуженно придаст образу устаревший и неуклюжий вид. Тренд сместился к более естественному на вид и свободному платью без использования широких поясов.

3. Типичные принты животных

В 2024 году так уже никто не носит: 5 устаревших трендов. Фото © Shutterstock

В 2010 году популярностью пользовались анималистичные принты — гепард, зебра, корова, леопард и т.д. Но то было в далёких 2010-х. Сегодня, в наступившем 2024 году, вещи с таким рисунком ассоциируются с дешевизной. Лучше выбирать более утончённые и стильные варианты принтов.

4. Накладные цветные пряди

В моде 2024 года естественные оттенки на волосах, а не яркие и тем более накладные пряди. Фото © Freepik / halayalex

В 2010 году многие женщины экспериментировали с необычными цветами волос — от ярко-розовых до синих. Этот тренд был довольно провокационным и вызывающим, привлекающим внимание. Поэтому тогда его любили. Но сейчас подобный вариант яркого вмешательства в причёску смотрится так себе. Мода в 2024 году предполагает более нейтральные и природные оттенки волос.

5. Ботфорты

Какие тренды в 2024 году уже считаются немодными? Фото © Shutterstock

Ботфорты с высокими голенищами вплоть до бедра были иконами стиля в 2010 году. Однако сегодня такая обувь может вызывать неправильные ассоциации с намёком на эскорт и неэстетичный образ. Вместо этого в 2024 году предпочтение лучше отдать более элегантным и утончённым ботинкам или сапогам.