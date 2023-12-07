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7 декабря, 15:06

Pantone выбрал главный цвет 2024 года

Pantone назвал "персиковый пушок" цветом 2024 года

<p>"Персиковый пушок" — цвет 2024 года Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pantone</p>

"Персиковый пушок" — цвет 2024 года Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pantone

Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали главный цвет 2024 года. В этот раз им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщили в соцсетях организации.

"Персиковый пушок" — цвет 2024 года Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pantone

Peach Fuzz переводится как пушок, который можно встретить на поверхности персика. По словам организации, этот тёплый и уютный оттенок говорит о стремлении к единению с окружающими. В институте предположили, что цвет создаёт ассоциацию между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

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А цветом уходящего года был Viva Magenta — "пульсирующий красный оттенок". По мнению экспертов, он уходит корнями в природу и является олицетворением нового "сигнала силы".

Александра Мышляева
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