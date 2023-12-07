Pantone выбрал главный цвет 2024 года
Pantone назвал "персиковый пушок" цветом 2024 года
"Персиковый пушок" — цвет 2024 года Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pantone
Специалисты американского Института цвета Pantone выбрали главный цвет 2024 года. В этот раз им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщили в соцсетях организации.
"Персиковый пушок" — цвет 2024 года Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Pantone
Peach Fuzz переводится как пушок, который можно встретить на поверхности персика. По словам организации, этот тёплый и уютный оттенок говорит о стремлении к единению с окружающими. В институте предположили, что цвет создаёт ассоциацию между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.
А цветом уходящего года был Viva Magenta — "пульсирующий красный оттенок". По мнению экспертов, он уходит корнями в природу и является олицетворением нового "сигнала силы".