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9 января, 04:34

Названы самые эффективные способы настроиться на рабочий лад после праздников

Опрос: Спорт помогает каждому десятому россиянину выйти на работу после застолий

Большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики. Об этом свидетельствуют данные социсследования, участие в котором приняли 10 тысяч человек.

По данным опроса, который провёл сервис "Авито.Работа", почти треть сотрудников (28%) к окончанию мини-отпуска восстанавливают график сна. Ещё 14% россиян помогают встречи с коллегами, а 13% — переход на правильное питание для очистки организма после застолий. Составление графика задач выручает 12% респондентов, а взбодриться за счёт спорта предпочитают 11% участников исследования.

"Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей: от ежедневника до делового костюма (4%), использование психологических упражнений (4%), а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности (4%)", — сообщает RT со ссылкой на итоги опроса.

Россиянам рассказали, как выйти на работу после каникул и не подхватить "послепраздничный блюз"
Россиянам рассказали, как выйти на работу после каникул и не подхватить "послепраздничный блюз"

Мотивацией для уверенного выхода на работу может стать и возможность карьерного роста. Впрочем, повышение ещё нужно заслужить. О способах склонить начальство к такому решению Лайф рассказывал ранее.

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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