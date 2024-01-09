Названы самые эффективные способы настроиться на рабочий лад после праздников

Большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики. Об этом свидетельствуют данные социсследования, участие в котором приняли 10 тысяч человек.

По данным опроса, который провёл сервис "Авито.Работа", почти треть сотрудников (28%) к окончанию мини-отпуска восстанавливают график сна. Ещё 14% россиян помогают встречи с коллегами, а 13% — переход на правильное питание для очистки организма после застолий. Составление графика задач выручает 12% респондентов, а взбодриться за счёт спорта предпочитают 11% участников исследования.

"Для некоторых респондентов лучшей мотивацией к работе становится покупка новых вещей: от ежедневника до делового костюма (4%), использование психологических упражнений (4%), а также просмотр мотивационных видео или чтение книг о продуктивности (4%)", — сообщает RT со ссылкой на итоги опроса.