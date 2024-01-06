Россиянам рассказали, как выйти на работу после каникул и не подхватить "послепраздничный блюз"

Чтобы безболезненно выйти из режима новогодних праздников и войти в рабочий ритм, необходимо правильно отдыхать, а также не возлагать на себя много задач в первую неделю. Об этом рассказала врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

Медик призвала после выходных не рассчитывать на сверхпродуктивность с первого же рабочего дня. По её словам, во время праздников тело и разум функционируют иначе, чем в будние дни.

"Одних слишком волнует безумие праздничных впечатлений и эмоций, других — возможность проведения нескольких пассивных дней перед телевизором, из-за чего организм привыкает к низкой физической активности и переходит в режим энергосбережения", — отметила Сурненкова.

Перед выходом на работу врач посоветовала сделать распорядок своего последнего выходного более похожим на обычный. Так, можно встать пораньше, приготовить завтрак, завершить домашние дела и купить продукты на неделю, тогда выход на работу будет менее болезненным.

После насыщенных праздников вы можете испытывать усталость или разочарование. Это состояние называется "послепраздничный блюз". Нерегулярный сон, нездоровая еда и разнообразные занятия вызывают у нас волнение и чрезмерную активацию мозга во время отпуска. После завершения этого люди обычно чувствуют некоторое разочарование, похожее на чувство утраты Татьяна Сурненкова Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории

Специалист отметила, что такое состояние — нормальная реакция на меньшую стимуляцию и просто нужно подождать некоторое время. Она порекомендовала пересмотреть все свои яркие зимние моменты, написать благодарственные письма своим родственникам, друзьям и даже себе. Нужно позволить себе начать новую страницу, не зацикливаясь на том, что уже прошло, указала собеседница Лайфа.

"Начните концентрироваться на предстоящем периоде вашей жизни. На работе не хватайтесь за все дела одновременно. Пересмотрите все свои незавершённые проекты и запишите, что следует сделать. В идеале вам следует написать этот список дел непосредственно перед отъездом на каникулы", — советует эксперт.

Медик добавила, что в первое время после праздников нужно уделять на сон чуть больше восьми-девяти часов, чтобы у организма было достаточно энергии для возвращения в рабочий ритм. По её словам, первая неделя — подготовительная, поэтому нехватка сил — норма. Сурненкова подчеркнула, что нужно оставлять время для пауз, так как, сделав это, вы предотвратите профессиональное выгорание.