В День оптимизма врач с медицинской точки зрения объяснил пользу позитивного отношения к жизни

24 декабря отмечается День оптимизма. В чём польза позитивного отношения к жизни, Life.ru рассказал невролог Рустем Гайфутдинов. Оказалось, что оптимизм улучшает работу органов и продлевает жизнь, и тому есть медицинское объяснение.

У нас в центральной нервной системе есть так называемый отдел, который организовывает эмоциональные и соматические взаимодействия. То есть наши эмоции напрямую определяют работу наших внутренних органов. Сердечно-сосудистые системы, желудочно-кишечный тракт, эндокринные сферы иммунной системы. Этот отдел называется лимбико-гипотоламо-ретикулярный комплекс. Рустем Гайфутдинов Невролог

По словам врача, задача этой системы — поделить адаптацию организма к изменяющимся условиям среды. Это регулятор, который определяет работу внутренних органов. Поэтому часто и утверждают, что все болезни — от нервов.

«Если человек часто смеётся, он позитивен, то его нервная система подхватывает это настроение и распространяет по всему организму, происходит правильная работа организма. А вот человек, который находится в апатичном состоянии, теряет все защитные функции своего организма. Также оптимисты легче справляются с различными болезнями, от простуды до более сложных», — заключил Гайфутдинов.