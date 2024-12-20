Призовите внутреннего ребёнка: Топ советов психолога, как вернуть новогоднее настроение

В предновогодней суете велик риск превратить долгожданное торжество в источник стресса. Покупка продуктов и подарков, украшение и уборка дома, готовка — всё это колоссальный труд, который может лишить праздничного настроения. Чтобы не допустить упадка сил и окунуть себя в радостную атмосферу, надо научиться отдыхать, посоветовала психолог Екатерина Тур в эфире радио Sputnik.

Для этого эксперт предложила обратиться к своему внутреннему ребёнку, который подскажет, что именно надо делать. Можно мысленно перенестись в то время, когда Новый год был наполнен чудесами, и вдохновиться этими эмоциями.

Также важно освободить себя от оценок, суеты и лишних ожиданий. Стоит позволить себе жить спонтанно, не обдумывая каждый шаг. Возможно, идеальный Новый год для вас ассоциируется с пижамой, шерстяными носками, уютным дружеским общением и небольшим количеством еды.

«Если мы с вами будем стремиться к тому, что куда важнее наша внутренняя гармония, то окажется, что всё напускное и лишь высасывает силы, а не наполняет нас именно ощущением предновогоднего и новогоднего трепета», — отметила Тур.