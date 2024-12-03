Диетолог назвала напиток, который улучшает настроение и работу мозга

Обычный какао-напиток может значительно улучшить работу головного мозга. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью РИА «Новости». По её словам, регулярное употребление напитков с содержанием какао оказывает положительное влияние на мозговую деятельность, помогая повысить продуктивность и улучшить настроение.

«Какао содержит множество полезных веществ, таких как фосфор, калий, магний, железо, а также витамины, включая провитамин А, витамин Е, никотиновую кислоту, тиамин и рибофлавин», — пояснила Стародубова. Все эти компоненты поддерживают нормальное функционирование организма и способствуют улучшению работы мозга.

Важно, что в составе какао есть полифенолы — вещества с мощным антиоксидантным эффектом. Они помогают уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, способствует улучшению общего состояния организма. Полифенолы оказывают положительное воздействие на здоровье сердца и сосудов, а это напрямую связано с более эффективной работой мозга.

Кроме того, в какао присутствуют алкалоиды — теобромин и кофеин. Эти вещества обладают тонизирующим эффектом, помогают повысить бодрость и улучшить настроение. Благодаря их действию мозг начинает работать активнее, а продуктивность увеличивается. Какао в умеренных количествах помогает поддерживать концентрацию в течение дня.

Стародубова отметила, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао (более 75%) также может оказывать благоприятное воздействие на организм. Он способствует нормализации артериального давления и уровня липидов в крови — это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, тёмный шоколад улучшает память и внимание.

Однако, как подчеркнула диетолог, важно соблюдать умеренность. Слишком частое потребление шоколада или какао-напитков может привести к нежелательным последствиям, в том числе лишнему весу. Поэтому лучший подход — есть такие калорийные продукты в разумных количествах.