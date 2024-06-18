Пей и здоровей: Названы 5 напитков, которые помогут продлить жизнь
Врач Гинзбург: Кофе, какао, травяные чаи и морсы продлевают жизнь
Кофе, какао, травяные чаи и морсы продлевают жизнь. Обложка © freepik.com
Один из самых популярных напитков, который не принято считать полезным, — кофе — на самом деле не только не вредит здоровью, но и может даже продлить жизнь. Однако важно только употреблять его в правильном количестве, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в диалоге с "Вечерней Москвой".
Дополняет список животворящих напитков какао. Оно замедляет старение с помощью содержащихся в нём антиоксидантов. Сохранить здоровым сердце благодаря полифенолам, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, поможет зелёный чай. А для укрепления иммунитета врач советует добавлять мяту или мелиссу, а также делать выбор в пользу витаминных морсов.
"Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы", — подчеркнул Гинзбург.
Недавно Life.ru рассказал о том, почему не стоит утолять жажду сладким квасом, а также о том, с помощью каких напитков взбодриться, если вы не любите кофе.