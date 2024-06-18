Пей и здоровей: Названы 5 напитков, которые помогут продлить жизнь

Один из самых популярных напитков, который не принято считать полезным, — кофе — на самом деле не только не вредит здоровью, но и может даже продлить жизнь. Однако важно только употреблять его в правильном количестве, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в диалоге с "Вечерней Москвой".