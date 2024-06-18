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Пей и здоровей: Названы 5 напитков, которые помогут продлить жизнь

Врач Гинзбург: Кофе, какао, травяные чаи и морсы продлевают жизнь

18 июня, 14:48
Кофе, какао, травяные чаи и морсы продлевают жизнь. Обложка © freepik.com

Кофе, какао, травяные чаи и морсы продлевают жизнь. Обложка © freepik.com

Один из самых популярных напитков, который не принято считать полезным, — кофе — на самом деле не только не вредит здоровью, но и может даже продлить жизнь. Однако важно только употреблять его в правильном количестве, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в диалоге с "Вечерней Москвой".

Дополняет список животворящих напитков какао. Оно замедляет старение с помощью содержащихся в нём антиоксидантов. Сохранить здоровым сердце благодаря полифенолам, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, поможет зелёный чай. А для укрепления иммунитета врач советует добавлять мяту или мелиссу, а также делать выбор в пользу витаминных морсов.

"Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы", — подчеркнул Гинзбург.

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Недавно Life.ru рассказал о том, почему не стоит утолять жажду сладким квасом, а также о том, с помощью каких напитков взбодриться, если вы не любите кофе.

Авторы
Мария Скворцова
Мария Скворцова
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